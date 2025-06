Dymisja w rządzie Donalda Tuska! Rzecznik oficjalnie potwierdził

Wiceministra edukacji Joanna Mucha podała się do dymisji, a jej rezygnacja ma już leżeć na biurku premiera Donalda Tuska. Informację oficjalnie potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. - Platforma od kilku lat przegrywa wybory i nie ma tam najmniejszej refleksji, że to ich wina. Premier Donald Tusk wezwał, aby ewentualną krytykę formułować po cichu. Ja tę krytykę po cichu formułowałam przez lata. A teraz jest moment, by mówić głośno - mówiła niedawno polityczka.

