Wałęsa lata z wykładami, Komorowski siedzi w Budzie Ruskiej, a Kwaśniewski rządzi fundacją. Zobacz, jak wygląda życie po prezydenturze

Duda myśli o think tanku

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a może centrala NATO? Między innymi te międzynarodowe instytucje pojawiały się w dyskusjach o przyszłości Andrzeja Dudy. Skończyło się jednak na medialnych przymiarkach. - Przed zakończeniem kadencji prezydent nie chciał rozmawiać z nikim o swojej przyszłości. Uważał, że jako głowa państwa nie powinien mieć absolutnie żadnych zobowiązań i ewentualnych rozmówców zapraszał po 6 sierpnia – mówi nam jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

Póki co młody ciągle były prezydent planuje powołanie swojego think tanku, który mógłby się skupić na promowaniu formatu Trójmorza, inicjowanego właśnie przez Dudę. - Jeżeli uda się znaleźć wystarczające środki to powstaną placówki w Warszawie i w Krakowie – słyszymy. Taka fundacja może stanowić też wygodny przyczółek pozwalający Andrzejowi Dudzie na powrót do twardej polityki. Byłby to dość ryzykowny kierunek, bo do tej pory żadnemu z byłych prezydentów nie udało się osiągnąć szczególnych sukcesów na tym polu. A jak wyglądało życie po prezydenturze innych polityków?

Wałęsa lata z wykładami

Lech Wałęsa mimo porażki w wyborach w 1995 r. ciągle dysponował potężnym kapitałem społecznym i rozpoznawalnością na poziomie największych gwiazd popkultury. Pozwoliło to na uzyskiwanie potężnych stawek za wygłaszane wykłady. Noblista za jeden występ potrafił zainkasować nawet sto tysięcy dolarów. W krajowej polityce nie szło już tak dobrze. Chrześcijańska Demokracja, na czele której stanął, choć współtworzyła rządzący AWS, to nie odegrała większej roli. A kolejne wybory prezydenckie w 2000 roku były dla Wałęsy lodowatym wręcz prysznicem. Uzyskał zaledwie 1 proc. głosów.

Kilka lat później były prezydent zaangażował się w projekt Libertas, eurosceptyczny ruch polityczny firmowany przez irlandzkiego biznesmena Declana Ganleya (57 l.). Media pisały wówczas, że mógł za to zainkasować nawet milion dolarów. Zakończyło się to jednak wyborczą klapą. Lech Wałęsa zaangażował się mocno w krytykę rządu PiS, występował na marszach organizowanych przez KO i jej koalicjantów, ale większe zainteresowanie wzbudzały czasem jego zdjęcia, na przykład to w wannie, którymi chętnie dzielił się w mediach społecznościowych.

Kwaśniewski i jego fundacja

Wydawało się, że prezydencka emerytura Aleksandra Kwaśniewskiego nie będzie bardziej udana. Były szef SDRP angażował się w polityczne projekty, które okazywały się niewypałami, a przy tym nie stronił od alkoholu. Do tego doszły jeszcze kontrowersje związane z doradzaniem, byłemu autokratycznemu prezydentowi Kazachstanu Nursułtanowi Nazarbajewowi (85 l.). Do dziś nie wiadomo za jakie pieniądze. Z czasem skupił się na swojej fundacji Amicus Europa i na komentowaniu polityki w mediach. Z bardzo dobrym skutkiem. Zdecydowana większość badań opinii społecznej pokazywała, że Polacy spośród byłych prezydentów cenią najbardziej właśnie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Komorowski zaszył się w Budzie Ruskiej

Z kolei Bronisław Komorowski po przegranych dekadę temu wyborach usunął się w polityczny cień. Założył instytut swojego imienia. Były prezydent nie stał w pierwszej linii krytyków rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale też nie zmienił politycznego frontu. Niezbyt często udziela się w mediach. Dużo czasu spędza za to w Budzie Ruskiej. To właśnie ta miejscowość w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Kiedyś pomieszkiwali tu latem, teraz mieszkają na stałe w okazałym domu, stylizowanym na dworek.

