Dane z okręgu numer 9

Wyniki wyborów europejskich 2024. Daniel Obajtek zostanie europosłem?

Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Czy Daniel Obajtek zostanie europosłem i trafi do Parlamentu Europejskiego? Były prezes Orlenu był kandydatem z listy PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 9, czyli obejmującego województwo podkarpackie, którego mieszkańcy znani są ze swojego przywiązania do PiS. Sprawdź, co wiemy.