Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), choć dla Ukrainy symbolizuje walkę o niepodległość, w Polsce budzi ogromne kontrowersje, związane ze Zbrodnią Wołyńską.

Ostatnia decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia „Bohaterów UPA” zaostrzyła polsko-ukraiński spór, raniąc pamięć ofiar.

Poznaj wstrząsające świadectwa ocalałych, które ujawniają, dlaczego dla Polaków UPA to nie tylko historia, ale wciąż bolesna, żywa rana.

Czym była UPA?

UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, powstała w czasie II wojny światowej jako formacja związana z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym. Jej zaplecze ideowe wyrastało z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, przede wszystkim z frakcji banderowskiej. W najprostszym ujęciu UPA chciała walczyć o niepodległą Ukrainę, ale sposób prowadzenia tej walki na zawsze obciążył relacje polsko-ukraińskie.

W ukraińskiej pamięci historycznej UPA często funkcjonuje jako formacja antykomunistyczna i antymoskiewska. Ten obraz ma dziś dla Ukrainy szczególne znaczenie, bo państwo to od lat walczy z rosyjską agresją. Właśnie dlatego ukraińskie symbole oporu wobec Moskwy są tam traktowane jako część polityki pamięci i wojennej tożsamości.

Polska pamięć skupia się jednak na innym rozdziale tej historii. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej ginęli cywile, płonęły wsie, a tysiące rodzin przez dziesięciolecia nie wiedziały nawet, gdzie pochowano ich bliskich. Z tego powodu nazwa UPA budzi w Polsce tak silne emocje i pozostaje ściśle związana z pamięcią o zbrodni wołyńskiej oraz jej ofiarach.

Dlaczego UPA wywołuje w Polsce tak silne emocje?

Najcięższy zarzut dotyczy zbrodni wołyńskiej. Według Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943–1945 ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 80 do 120 tys. Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. IPN wskazuje, że celem działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii było wyniszczenie polskiej ludności na terenach uznawanych przez ukraińskich nacjonalistów za ukraińskie.

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Szczególne miejsce w pamięci zajmuje 11 lipca 1943 roku, czyli Krwawa Niedziela. Tego dnia doszło do skoordynowanych ataków na Polaków w wielu miejscowościach dawnego województwa wołyńskiego. Dla rodzin ofiar nie jest to abstrakcyjna data z podręcznika, ale symbol utraty bliskich, domów i świata, który wcześniej wydawał się zwyczajny.

Dlatego zestawienie słowa „bohaterowie” z nazwą UPA bywa w Polsce odbierane jako trudne do zaakceptowania i budzi silne emocje. Choć po stronie ukraińskiej nacisk często kładzie się na walkę z ZSRR i opór wobec komunizmu, w polskiej pamięci UPA pozostaje przede wszystkim związana ze zbrodnią wołyńską. Za tym skrótem kryją się nie tylko historyczne spory i odmienne interpretacje przeszłości, ale także relacje ocalałych, wspomnienia rodzin ofiar oraz pamięć o miejscach, które przez wiele lat nie mogły zostać godnie upamiętnione.

O co chodzi z jednostką imienia „Bohaterów UPA”?

Najnowszy spór wybuchł po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Specjalnych Operacji Zbrojnych Sił Ukrainy honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W uzasadnieniu podkreślano nawiązanie do historycznych tradycji narodowego wojska oraz znaczenie jednostki w obronie integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy.

Zestawienie słowa „bohaterowie” z nazwą UPA bywa w Polsce odbierane jako trudne do zaakceptowania i budzi silne emocje. Choć po stronie ukraińskiej nacisk często kładzie się na walkę z ZSRR i opór wobec komunizmu, w polskiej pamięci UPA pozostaje przede wszystkim związana ze zbrodnią wołyńską. Za tym skrótem kryją się nie tylko historyczne spory i odmienne interpretacje przeszłości, ale także relacje ocalałych, wspomnienia rodzin ofiar oraz pamięć o miejscach, które przez wiele lat nie mogły zostać godnie upamiętnione.

Spór bardzo szybko wyszedł poza dyskusję historyków. Stał się częścią wielkiej polityki, relacji Warszawy z Kijowem i polskiej debaty o tym, gdzie przebiega granica między solidarnością z walczącą Ukrainą a obowiązkiem upominania się o pamięć ofiar Wołynia.

Dla Polski to nie tylko historia. Chodzi o pamięć ofiar

Polskie MSZ jednoznacznie negatywnie oceniło decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA”. Rzecznik resortu Maciej Wewiór wskazywał, że ta decyzja „rani pamięć o ofiarach tej organizacji” i może zostać wykorzystana przez rosyjską propagandę.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz apelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Według relacji PAP mówił, że państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków „nie do przyjęcia”. Jednocześnie zaznaczał, że Polska i Ukraina pozostają partnerami w sprawach bezpieczeństwa, ale w sprawach historii trzeba mówić prawdę.

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Sprawa urosła także do rangi konfliktu wokół Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował rozważenie odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. 8 czerwca 2026 roku zebrała się w tej sprawie Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła opinię prezydentowi. Decyzja ma zapaść w późniejszym terminie.

Świadkowie Wołynia opowiadali po latach. Te relacje tłumaczą ból Polaków

Żeby zrozumieć, dlaczego nazwa „Bohaterowie UPA” wywołuje w Polsce tak silne emocje, nie wystarczy sucha definicja z podręcznika. Trzeba sięgnąć do relacji ludzi, którzy przeżyli zbrodnię wołyńską albo zapamiętali ją z rodzinnych opowieści. W tych świadectwach powracają nocne ucieczki, ostrzeżenia od sąsiadów, dym nad wsią, strach przed napastnikami i obrazy, które po latach nadal nie dawały o sobie zapomnieć.

W relacjach IPN szczególne miejsce zajmuje świadectwo Teresy Krystyny Winnickiej, siostry Cecylii - felicjanki urodzonej 1 listopada 1943 roku w Sarnach na Wołyniu. W cyklu „Świadkowie historii” opowiadała o losach rodziny Winnickich z Janówki pod Sarnami. Jej relacja dotyczy nocnej ucieczki po ostrzeżeniu przez ukraińskiego sąsiada i późniejszych losów bliskich, którzy w jednej chwili musieli zostawić dom, gospodarstwo i całe dotychczasowe życie. Jej bliscy przeżyli, bo ich dom stał na końcu wsi, a gdy zaczęły płonąć pierwsze chałupy, zdołali uciec do pobliskiego lasu. W tej relacji pojawia się też dramatyczny obraz ostrzeżenia ze strony ukraińskiego sąsiada. Miał krzyczeć do Polaków: „Uciekajcie! Zaraz was zamordują!”.

Ta relacja przypomina też o czymś, co w dyskusjach o zbrodni wołyńskiej bywa pomijane. Wśród Ukraińców byli nie tylko sprawcy, ale również ludzie, którzy ostrzegali polskich sąsiadów przed atakami, ukrywali ich i pomagali im uciekać. Dlatego pamięć o Wołyniu nie sprowadza się do prostych podziałów. Obejmuje zarówno odpowiedzialność OUN-UPA za dokonane zbrodnie i ludobójstwo, jak i historie tych, którzy mimo narastających mordów zdecydowali się ratować innych.

Na portalu Zbrodnia Wołyńska, prowadzonym przez IPN, w dziale „Świadkowie” opublikowano także relację Anny Szumskiej, urodzonej w 1919 roku. Szumska mówiła o przedwojennym sąsiedztwie Polaków i Ukraińców w Borkach koło Lubomla. Wspominała, że przed wojną ludzie żyli obok siebie zwyczajnie: odwiedzali się, zapraszali na święta, zawierali małżeństwa. Później atmosfera zaczęła się zmieniać. W jej relacji pojawia się opis zgromadzenia w Horodnie i słowa: „Bery kosu, bery niż i na Lacha…”. Po chwili znajomy Ukrainiec miał ją ostrzec: „Uciekajcie. Jak ktoś pokaże, że wy Polki, to już do domu nie wrócicie”.

W tym samym opracowaniu portalu Zbrodnia Wołyńska, zatytułowanym „Bery kosu, bery niż i na Lacha…”, znalazła się relacja Jadwigi Majewskiej, urodzonej w 1933 roku. W lipcu 1943 roku miała niespełna dziesięć lat i była świadkiem tragedii Huty Stepańskiej. Wspominała ucieczkę do Sarn, strzały, krzyki napastników i ludzi zabitych podczas wycofywania się. Po latach mówiła krótko: „Widziałam bardzo dużo pomordowanych”. Ta oszczędność słów działa mocniej niż szczegółowy opis. Zostawia czytelnika z obrazem dziecka, które zobaczyło więcej, niż ktokolwiek powinien zobaczyć.

Portal Zbrodnia Wołyńska przywołuje również świadectwo Kazimierza Kobylarza, urodzonego w 1928 roku. Miał piętnaście lat, gdy 12 lipca 1943 roku zapamiętał pożar wsi Maria Wola. Opowiadał o ucieczce rodziny w zboże, o strachu i o chwili, gdy ojciec, matka oraz dziewięcioletni bratanek postanowili wrócić do domu. W relacji Kobylarza pojawia się dramatyczny moment. Chłopiec słyszał krzyk ojca, później strzał. Dopiero po latach dowiedział się, jak chowano jego rodziców i co stało się z bratankiem.

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Osobne, bardzo mocne świadectwo zostawił Jan Michalewski, urodzony w 1938 roku. Jego relacja także została opublikowana na portalu Zbrodnia Wołyńska w dziale „Świadkowie”. Michalewski miał sześć lat, gdy 13 lutego 1944 roku napad zniszczył jego rodzinną wieś Hucisko Brodzkie. Wspominał strzelaninę, zamęt w domu, ucieczkę z innymi dziećmi i rannego ojca leżącego później na słomie. Ojciec, jak opowiadał po latach, co pewien czas jęczał: „Dobijcie mnie”. Obok płakała matka, a dzieci klęczały i odmawiały pacierze.

Wśród relacji opublikowanych na portalu Zbrodnia Wołyńska jest także świadectwo Zygmunta Jana Borcza, urodzonego w 1931 roku. Borcz opowiadał o ataku na kościół w Rakowcu, około 20 kilometrów od Lwowa. Wspominał strzały, ludzi chowających się na chórze i strychu oraz strach przed tym, co stanie się z wiernymi. Jako dziecko miał zapytać kościelnego: „Co się z nami stanie?”. Odpowiedź była krótka i przerażająca: „Nic. Zarżną nas”. W tej samej historii pojawia się jednak ważny szczegół: dzięki interwencji greckokatolickiego księdza Bereziuka i sołtysa Ptasznika część Polaków udało się uratować.

UPA nie funkcjonuje w polskiej pamięci wyłącznie jako hasło z podręcznika historii. Przywołuje obrazy dzieci uciekających przez pola, rodzin tracących bliskich, płonących wsi i relacje ocalałych, którzy po latach nadal pamiętali pojedyncze słowa, krzyki i twarze. Dlatego spór o „Bohaterów UPA” nie jest wyłącznie sporem o nazwę ukraińskiej jednostki. Dotyka pamięci o zbrodni wołyńskiej, która w Polsce wciąż pozostaje jedną z najbardziej bolesnych ran XX wieku.

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