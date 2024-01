Nowy sondaż. Wymowny znak dla rządu Tuska

Po wyborach 15 października, misję stworzenia rządu otrzymał Mateusz Morawiecki. PiS nie otrzymało jednak odpowiedniej liczby mandatów, by móc rządzić trzecią kadencję. Tym samym Sejm przeszedł do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego i wybrał Donalda Tuska na premiera. W rządzie znalazło się dwóch wicepremierów - Władysław Kosiniak-Kamysz, który odpowiada również za resort obrony oraz Krzysztof Gawkowski, który kieruje również ministerstwem cyfryzacji. Nowy rząd, który odbył już kilka posiedzeń, zdążył podjąć kilka ważnych decyzji. Największym echem odbiły się zmiany w mediach publicznych oraz w Prokuratorze Krajowej. A co jest najważniejsze dla Polaków? Nowy sondaż przygotowany na zlecenie RMF FM oraz "Dziennika Gazety Prawnej" przynosi odpowiedź na to pytanie.

Odpowiedź "Uchwaleniem budżetu państwa na 2024 rok" wybrało 55 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się realizacja kolejnych obietnic wyborczych (12,6 proc.). Podium zamyka postulat dotyczący reformy Krajowej Rady Sądownictwa (11,7 proc.).

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym za priorytet uważa 6,3 proc. badanych. Tylko 0,9 proc. respondentów priorytetowo traktuje pomysł powołania kolejnych komisji śledczych.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zrealizowano na próbie 1000 osób od 12 do 14 stycznia.

