Hołownia bez ogródek po debacie "SE"! Ostre słowa o Braunie i "różowej kołderce" Trzaskowskiego

Komentarz do debaty SE

Dzień po debacie w "Super Expressie", która zgromadziła wszystkich kandydatów na prezydenta, Szymon Hołownia, goszcząc w Polsat News, porównał ją do "walki zwierząt, które ludzie na siebie napuścili, a potem to obserwują". Jego zdaniem, w tego typu starciach nie da się wygrać, a jedynym celem jest przetrwanie.

Hołownia o Braunie: "Tacy ludzie powinni być obłożeni infamią"

Komentując obecność w debacie Macieja Maciaka, lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju, który wyraził podziw dla Władimira Putina, oraz Grzegorza Brauna, znanego z antysemickich wypowiedzi, Hołownia nie krył oburzenia. Szczególnie ostro wypowiedział się o Braunie. - Tacy ludzie powinni być obłożeni infamią i nie mieć miejsca w przestrzeni publicznej – podkreślił kandydat Trzeciej Drogi.

Starcie z Trzaskowskim: "Nie możemy przykrywać różową kołderką"

Pytany o zarzuty, że atakował Rafała Trzaskowskiego, Hołownia odparł, że jedynie z nim "rozmawia". - Nie możemy przykrywać różową kołderką tego, że mamy zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o podejście do majątku Skarbu Państwa. Nie możemy przykrywać różową kołderką, że uważamy inaczej na temat tego, co dzieje się dzisiaj z mediami publicznymi. O tych rzeczach wręcz powinniśmy się spierać. Powinniśmy pokazywać, że mamy różne zdania – tłumaczył Hołownia.

Podczas debaty Hołownia zarzucił Trzaskowskiemu, że jego ugrupowanie blokuje projekt Polski 2050 dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Trzaskowski odpowiedział, że Hołowni łatwo jest dystansować się od działań rządu i atakować go z "wygodnej pozycji". Zaznaczył, że marszałek Sejmu jest "drugą osobą" w koalicji rządzącej i ponosi większą odpowiedzialność za to, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Hołownia ripostował, że Trzaskowski jako wiceszef PO "jest zastępcą tego, który ponosi odpowiedzialność największą".

