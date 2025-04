Ta debata była inna niż wszystkie do tej pory. Po pierwsze w jednym miejscu zebrali się wszyscy kandydaci, którzy startują w tegorocznych wyborach prezydenckich. Trzynastu kandydatów wzięło udział w debacie prezydenckiej "Super Expressu", w której to nie dziennikarze, a sami kandydaci zadawali sobie pytania. Było ostro, bez owijania w bawełnę i wyuczonych na pamięć formułek czy odpowiedzi na typowe pytania. Tu aż iskrzyło!

Wielkie starcia i ostre spięcia w czasie debaty "Super Expressu"

Podczas debaty Adrian Zandberg (46 l.) z partii Razem próbował skłonić Grzegorza Brauna (58 l.) do uznania Władimira Putina (73 l.) za zbrodniarza. - Powinniśmy dążyć do normalizacji stosunków z Polską – stwierdził europoseł Braun. - Nie skorzystał z okazji żeby odciąć się od Putina. Państwa domyślności pozostawiam dlaczego – skomentował odpowiedź swojego adwersarza Zandberg.

Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (49 l.) spytał Rafała Trzaskowskiego (53 l.), czy jeśli zostanie prezydentem RP podpisze ustawę porządkującą sytuację w spółkach Skarbu Państwa, aby skończyć z nepotyzmem. W odpowiedzi usłyszał, że może liczyć w tej sprawie na wsparcie. - Przypomnę ci, że ponosisz większą odpowiedzialność za Skarb Państwa ode mnie – odpowiedział prezydent stolicy.

Trzaskowski kontra Nawrocki. Emocje aż buzowały!

Trzaskowski był atakowany przez popieranego przez PiS Karola Nawrockiego (42 l.). - W 2015 r. głosował pan przeciwko zmniejszeniu wieku emerytalnego dla kobiet. (…) Chciał pan, żeby kobiety pracowały 7 lat dłużej – stwierdził Nawrocki. Kandydat KO również dopiekł rywalowi. – Po wczorajszym [wiecu Nawrockiego w Łodzi], skończyły się żarty. Maski opadły. Pan powiedział, że jest „decyzją Kaczyńskiego”. Gratulacje. Ustawił sobie Kaczyński najpierw Dudę, potem pana. Takie dwie pacynki – mówił Rafał Trzaskowski.

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (38 l.) poruszył problem samorządów „zmuszanych do stawiania centrów integracji cudzoziemców”. Został o to zapytany m.in. kandydat Bezpartyjnych Samorządowców. - My od lat poruszamy problem finansowania samorządów, które są przez rząd brane pod but – odparł Marek Woch (46 l.). - Mam nadzieję, że pan będzie ten problem rozwiązywał w Sejmie – dodał zwracając się do Mentzena.

Debatę prezydencką „Super Expressu” prowadzili: Jan Złotorowicz, zastępca red. naczelnego „Super Expressu” i dziennikarz polityczny naszej gazety Jacek Prusinowski. Debatę „Super Expressu” transmitowały stacje TVN24, TVP.info, Polsat News, wPolsce24 i telewizja Republika, a także portale Onet i NaTemat.pl.