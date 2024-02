i Autor: Branowski/AKPA

lekki paradoks

Nowy sondaż prezydencki. W pierwszej chwili Szymon Hołownia może się załamać, w drugiej otwierać szampana!

pmar 9:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Choć do wyborów prezydenckich jest jeszcze sporo czasu, coraz częściej w przestrzeni medialnej pojawiają się już sondaże wskazujące, kto może zostać nową głową państwa w 2025 roku. Najnowsze badanie, opublikowane przez portal OKO.press i stacji TOK FM, przynosi dużą sinusoidę nastrojów dla Szymona Hołowni. W pierwszym momencie może on się załamać, widząc, że nie wchodzi do drugiej tury. Jeśli jednak marszałek Sejmu wczyta się troszkę dalej w uzyskane wyniki, szeroki uśmiech może pojawić się na jego twarzy.