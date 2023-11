Jak dziś zagłosowaliby Polacy w wyborach? Wyniki mogą cię zaskoczyć

in vitro

Oficjalne wyniki wyborów z 15 października

W połowie października, przy rekordowej frekwencji wynoszącej ponad 74 proc., największą liczbę głosów w wyborach do Sejmu zebrało Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszyło się poparciem 35,38 proc. Polaków. Koalicja Obywatelska, na czele której stał Donald Tusk, uzyskała 30,70 proc., a Trzecia Droga - 14,40 proc. Do Sejmu dostała się również Nowa Lewica - 8,61 proc., oraz Konfederacja - 7,16 proc.

Ponad procent utrzymały także dwa ugrupowania - Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc, oraz Polska Jest Jedna - 1,63 proc., jednak nie przekroczyły one progu wyborczego.

Jak Polacy zagłosowaliby w listopadzie?

CBOS postanowiło sprawdzić, jak wyborcy głosowaliby, gdyby wybory miały być przeprowadzone pod koniec listopada. W badaniu wypowiedziało się 87 proc. pytanych twierdzących, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Jakie wyniki przyniosłyby takie głosowanie? Wieści nie są pomyślne zwłaszcza dla PiS, KO i Trzeciej Drogi. O ile wszystkie ugrupowania zachowałyby swoje pozycje, to jednak straciłyby na liczbie głosów!

W listopadzie największym poparciem cieszy się PiS, mający 29 proc. zwolenników (spadek o ponad 6 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać swój głos 24 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (również spadek o ponad 6 proc.). Podium zamyka Trzecia Droga, która w grupie zdeklarowanych wyborców ma 13 proc. sympatyków (spadek o prawie 1,5 proc.). Kolejne miejsca zajmują z takim samym wynikiem Nowa Lewica oraz Konfederacja. Oba te ugrupowania popiera po 8 proc. badanych.

5 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu, z kolei 13 proc. respondentów nie potrafi powiedzieć, na którą z partii lub z ugrupowań by głosował.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 20 do 24 listopada 2023 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

