To nie koniec rządów PiS?! Najważniejszy człowiek Kaczyńskiego pewny swego!

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Posłowie PiS uważają, że zdobycie większości jest możliwe

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że grudzień będzie ostatnim miesiącem rządów PiS. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października, stało się jasne, że partia Jarosława Kaczyńskiego de facto nie ma żadnych szans na zdobycie większości w Sejmie. Mimo to w poniedziałek, 27 listopada, Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na premiera. Opozycja zgodnie twierdzi, że to jedna wielka farsa. - Ten rząd to jest niepoważna historia. Czas Mateusza Morawieckiego się skończył. Został pożegnany przez wyborców - stwierdził w rozmowie z "SE" Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem. - Mi to przypomina gang Kaczyńskiego, który wpadł do banku, rabuje z tych sejfów i teraz dostał jeszcze 14 dni na to, żeby się obłowić - obrazowo z kolei opisywał sytuację Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej. Część polityków PiS jednak najwyraźniej uważa, że zdobycie większości w niższej izbie parlamentu ciągle jest możliwe. Wśród nich jest nawet Michał Moskal, czyli najważniejszy człowiek Jarosława Kaczyńskiego, jego były szef gabinetu politycznego i dyrektor biura prezydialnego PiS.

Kto poprze rząd Mateusza Morawieckiego? Michał Moskal wprost: Kupa czasu przed nami

Michał Moskal co prawda nie zdradza, skąd PiS miałby wziąć większość w Sejmie, ale sprawia wrażenie pewnego siebie. Pytany przez nas o rozliczenia powyborcze, był bardzo zaskoczony. - Jakie rozliczenia? Wygraliśmy wybory, jaka partia zrobiła lepszy wynik od nas? Jaka partia na większy klub? - pytał retorycznie współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Michał Moskal przekonuje, że rząd Mateusza Morawieckiego może przetrwać dłużej niż dwa tygodnie. - To się jeszcze okaże, kupa czasu przed nami, jestem przekonany, że są parlamentarzyści - również poza PiS - którzy wierzą w program, który przedstawiamy - mówił. - Jestem przekonany, że program, który prezentował premier Morawiecki, to program, który łączy - dodał Michał Moskal. Na razie jednak żaden poseł spoza klubu PiS nie zadeklarował, że poprze rząd Mateusza Morawieckiego.

