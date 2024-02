Rząd Donalda Tuska chce nowych samochodów. Limuzyny będą kosztować miliony!

Szokujące słowa Renaty Beger o wiceministrze rolnictwa: wykopią go na jesieni jak ziemniaki!

"Rzeczpospolita" cytuje dokumenty przetargowe, podając wymagania, które mają spełniać zamówione przez rząd limuzyny, przeznaczone m.in. dla ministerstwa edukacji, a także funduszy i polityki regionalnej: "moc minimum 250 koni mechanicznych, napęd na cztery koła, co najmniej trzystrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele i reflektory LED". W ramach przetargu, organizowanego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ma być dostarczonych łącznie 77 samochodów w najmie na dwa lata. Trafią one do 24 instytucji - ministerstw (najwięcej aut, bo aż 10, ma otrzymać resort finansów), ale także Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Patentowego.

Jak czytamy, "maszyny są podzielone na 11 kategorii, z czego niektóre mają być elektryczne: samochody klasy C i D (nie sprecyzowano rodzaju nadwozia), kombi-vany i furgony. Limuzyn, czyli sedanów z segmentu E, ma być w sumie dziesięć, z czego jedna z silnikiem hybrydowym". Pozostałe zamówione samochody - sedany albo liftbacki, które mają trafić do resortu aktywów państwowych czy sportu i nauki - mają mieć moc minimum 190 koni mechanicznych, podgrzewane lusterka, a także uchwyty na napoje w podłokietniku na tylnym siedzeniu.

Koszt pojazdów

Dziennik spekuluje, że koszt zamówienia najpewniej "przekroczy 10 mln zł". Do takich wniosków prowadzi analiza podobnego postępowania przetargowego, które odbyło się w połowie 2022 r. za rządu Mateusza Morawieckiego. Ogłoszono wtedy zapotrzebowanie na łącznie 89 maszyn dla 18 instytucji, których wartość oszacowana została na 12,3 mln zł, (co oczywiście wówczas bardzo mocno obruszyło wielu polityków ówczesnej opozycji.

Dodatkowo z dokumentacji przetargowej z 2022 r. wynikało, że najem limuzyn miał trwać 36 miesięcy - a więc wciąż powinny one być w użytkowaniu. Tymczasem część resortów, które były wymienione na liście z czasów wspomnianego przetargu, w rozpisanym właśnie przetargu ponownie zgłosiły zapotrzebowanie na auta. "Rzeczpospolita" zapytała więc Centrum Informacyjne Rządu, czy faktycznie zapotrzebowanie resortów i instytucji na samochody nie zostało zaspokojone, w efekcie czego trzeba było rozpisać nowy przetarg. CIR nie udzieliło jednak dziennikowi odpowiedzi.

