Nowy sondaż partyjny. Tusk najpierw się uśmiechnie, ale potem nerwowo podrapie po głowie

Jest nowy sondaż partyjny.

Wyniki na pierwszy rzut oka mogłyby usatysfakcjonować premiera.

Zdecydowanie gorzej sprawa wygląda jednak po dokładniejszej ich analizie.

To zdecydowanie nie byłby dobry scenariusz dla Donalda Tuska.

Wyniki sondażu

Zgodnie z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, liderem sceny politycznej jest obecnie Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 29,7% respondentów. Ugrupowanie to odnotowało półprocentowy wzrost poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 24,1% głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała jednak imponujący wzrost o 1,2 punktu procentowego. Trzecią siłą polityczną okazała się Konfederacja, z poparciem na poziomie 12,2%, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego.

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Interesująco przedstawia się sytuacja Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zajmuje czwarte miejsce z 9,6% poparcia. Jest to jedyna z czołowych formacji, która może pochwalić się znacznym wzrostem – aż o 1,4 punktu procentowego. Lewica zdobywa 7,1% wskazań, co wiąże się ze spadkiem o 1 punkt procentowy. Do Sejmu weszłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe, które z wynikiem 5% minimalnie przekracza próg wyborczy, poprawiając swój rezultat o 0,9 punktu. Poza parlamentem znalazłyby się Partia Razem (3,1%) oraz Polska 2050 (1,4%). Niezmiennie, 7,7% badanych wciąż nie podjęło decyzji, na kogo oddać swój głos.

Sejmowa większość

Wiele z ostatnich sondaży poparcia partyjnego mogły przyprawić Donalda Tuska o kilka siwych włosów. Wskazywały one, że w Sejmie nie znalazłoby się miejsce dla ani jednego z obecnych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej! Tymczasem w badaniu dla WP próg wyborczy przekracza i Lewica, i PSL. Jak się jednak okazuje, nie jest to w żadnym momencie powód do otwierania szampana!

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Przy takich wynikach przełożyłoby się to na taki podział mandatów:

Koalicja Obywatelska – 177 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość – 140 mandatów

Konfederacja – 60 mandatów

Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty

Lewica – 27 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe – 13 mandatów

Tu pojawia się zatem duży problem, mogący przyprawić Tuska o ból głowy. Choć jego ugrupowanie wygrałoby wybory, to w połączeniu z Lewicą i PSL miałoby 217 mandatów, a to aż o 14 za mało, by mieć w Sejmie większość! Tymczasem opozycja (PiS + Konfederacja + Korona) miałaby 243 mandaty.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na próbie około 1000 osób metodą CATI i CAWI. Szacowany błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.

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