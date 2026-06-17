Nowy sondaż partyjny. Tusk najpierw się uśmiechnie, ale potem nerwowo podrapie po głowie

- Jest nowy sondaż partyjny.
- Wyniki na pierwszy rzut oka mogłyby usatysfakcjonować premiera.
- Zdecydowanie gorzej sprawa wygląda jednak po dokładniejszej ich analizie.
- To zdecydowanie nie byłby dobry scenariusz dla Donalda Tuska.
Wyniki sondażu
Zgodnie z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, liderem sceny politycznej jest obecnie Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 29,7% respondentów. Ugrupowanie to odnotowało półprocentowy wzrost poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 24,1% głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała jednak imponujący wzrost o 1,2 punktu procentowego. Trzecią siłą polityczną okazała się Konfederacja, z poparciem na poziomie 12,2%, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego.
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Interesująco przedstawia się sytuacja Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zajmuje czwarte miejsce z 9,6% poparcia. Jest to jedyna z czołowych formacji, która może pochwalić się znacznym wzrostem – aż o 1,4 punktu procentowego. Lewica zdobywa 7,1% wskazań, co wiąże się ze spadkiem o 1 punkt procentowy. Do Sejmu weszłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe, które z wynikiem 5% minimalnie przekracza próg wyborczy, poprawiając swój rezultat o 0,9 punktu. Poza parlamentem znalazłyby się Partia Razem (3,1%) oraz Polska 2050 (1,4%). Niezmiennie, 7,7% badanych wciąż nie podjęło decyzji, na kogo oddać swój głos.
Sejmowa większość
Wiele z ostatnich sondaży poparcia partyjnego mogły przyprawić Donalda Tuska o kilka siwych włosów. Wskazywały one, że w Sejmie nie znalazłoby się miejsce dla ani jednego z obecnych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej! Tymczasem w badaniu dla WP próg wyborczy przekracza i Lewica, i PSL. Jak się jednak okazuje, nie jest to w żadnym momencie powód do otwierania szampana!
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Przy takich wynikach przełożyłoby się to na taki podział mandatów:
- Koalicja Obywatelska – 177 mandatów
- Prawo i Sprawiedliwość – 140 mandatów
- Konfederacja – 60 mandatów
- Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty
- Lewica – 27 mandatów
- Polskie Stronnictwo Ludowe – 13 mandatów
Tu pojawia się zatem duży problem, mogący przyprawić Tuska o ból głowy. Choć jego ugrupowanie wygrałoby wybory, to w połączeniu z Lewicą i PSL miałoby 217 mandatów, a to aż o 14 za mało, by mieć w Sejmie większość! Tymczasem opozycja (PiS + Konfederacja + Korona) miałaby 243 mandaty.
Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na próbie około 1000 osób metodą CATI i CAWI. Szacowany błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.
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