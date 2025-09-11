Nowy sondaż partyjny przyprawi rząd Tuska o szybsze bicie serca! Dramat? To mało powiedziane!

Piotr Margielewski
2025-09-11 11:10

Nie są to dobre dni dla Donalda Tuska i jego rządu. W tej jakże nader trudnej sytuacji, do jakiej doszło w wyniku znaczącego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, na dokładkę OGB opublikowało wyniki swojego najnowszego sondażu poparcia partyjnego. Premier ma powody do niepokoju, a jego koalicjanci naprawdę muszą porządnie się zastanowić nad swoimi ruchami. Jak się okazuje, rząd w obecnym kształcie nie miałby już żadnej racji bytu!

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk

i

Autor: Jan Bielecki/, Piotr Molecki/ East News Najnowszy sondaż partyjny. Triumf Kaczyńskiego, katastrofa Gowina
  • Najnowszy sondaż partyjny wskazuje na znaczące zmiany w preferencjach Polaków, które mogą zaniepokoić rząd Donalda Tuska.
  • Koalicja Obywatelska wygrywa, ale nie ma powodów do świętowania
  • Czy te wyniki to początek nowej dynamiki na polskiej scenie politycznej? Sprawdź szczegóły!

Czołowa dwójka

Czysto teoretycznie Donald Tusk miałby powody do radości. Zgodnie z sondażem parlamentarnym przeprowadzonym przez OGB w dniach 2-9 września, ewentualne wybory parlamentarne wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 34,52 proc. badanych. Ugrupowanie premiera odnotowało wzrost poparcia o 1,2 pkt proc., oddalając się od Prawa i Sprawiedliwości. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby oddać głos 30,82 proc. uczestników badania, co oznacza znacząco mniejszy wzrost względem poprzedniego badania (o 0,2 pkt proc.).

Zobacz: PILNE! Będzie burza w ONZ! Zajmą się atakiem rosyjskich dronów na Polskę!

Gdzie zatem tkwi haczyk? Oczywiście takie zwycięstwo nie pozwoliłoby na samodzielne rządy. Koalicję z PiS-em możemy oczywiście wsadzić między bajki, z kim zatem Tusk miałby tworzyć rząd? No cóż... z całą pewnością z żadną partią, z którą robi to obecnie. Według badania bowiem do Sejmu nie dostałoby się żadne ugrupowanie, będące obecnie jego koalicjantem!

Szokujące wyniki

Na podium znalazła się również Konfederacja. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zadeklarowało 16,86 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 1,5 pkt proc. Ponadto do Sejmu dostałoby się jeszcze jedynie ugrupowanie Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polskiej chce zagłosować 6,48 proc. respondentów. (co oznacza wzrost poparcia o 1,1 pkt proc.).

Sprawdź: Propaganda z Rosji zalewa Polskę! Tusk alarmuje! „Działanie na szkodę państwa!”

Natomiast koszmarne wyniki notują pozostałe partie, w tym wszyscy obecni koalicjanci Donalda Tuska. Pod progiem wyborczym znalazłaby się:

  • Nowa Lewica z poparciem 4,74 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.),
  • Partia Razem – 2,64 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.),
  • Polska 2050 – 2,22 proc. (spadek poparcia o 1,3 pkt proc.)
  • PSL z poparciem na poziomie 1,72 proc (spadek o 1,7 pkt proc.). 

