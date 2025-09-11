Najnowszy sondaż partyjny wskazuje na znaczące zmiany w preferencjach Polaków, które mogą zaniepokoić rząd Donalda Tuska.

Koalicja Obywatelska wygrywa, ale nie ma powodów do świętowania

Czy te wyniki to początek nowej dynamiki na polskiej scenie politycznej? Sprawdź szczegóły!

Czołowa dwójka

Czysto teoretycznie Donald Tusk miałby powody do radości. Zgodnie z sondażem parlamentarnym przeprowadzonym przez OGB w dniach 2-9 września, ewentualne wybory parlamentarne wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 34,52 proc. badanych. Ugrupowanie premiera odnotowało wzrost poparcia o 1,2 pkt proc., oddalając się od Prawa i Sprawiedliwości. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby oddać głos 30,82 proc. uczestników badania, co oznacza znacząco mniejszy wzrost względem poprzedniego badania (o 0,2 pkt proc.).

Zobacz: PILNE! Będzie burza w ONZ! Zajmą się atakiem rosyjskich dronów na Polskę!

Gdzie zatem tkwi haczyk? Oczywiście takie zwycięstwo nie pozwoliłoby na samodzielne rządy. Koalicję z PiS-em możemy oczywiście wsadzić między bajki, z kim zatem Tusk miałby tworzyć rząd? No cóż... z całą pewnością z żadną partią, z którą robi to obecnie. Według badania bowiem do Sejmu nie dostałoby się żadne ugrupowanie, będące obecnie jego koalicjantem!

Szokujące wyniki

Na podium znalazła się również Konfederacja. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zadeklarowało 16,86 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 1,5 pkt proc. Ponadto do Sejmu dostałoby się jeszcze jedynie ugrupowanie Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polskiej chce zagłosować 6,48 proc. respondentów. (co oznacza wzrost poparcia o 1,1 pkt proc.).

Sprawdź: Propaganda z Rosji zalewa Polskę! Tusk alarmuje! „Działanie na szkodę państwa!”

Natomiast koszmarne wyniki notują pozostałe partie, w tym wszyscy obecni koalicjanci Donalda Tuska. Pod progiem wyborczym znalazłaby się:

Nowa Lewica z poparciem 4,74 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.),

Partia Razem – 2,64 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.),

Polska 2050 – 2,22 proc. (spadek poparcia o 1,3 pkt proc.)

PSL z poparciem na poziomie 1,72 proc (spadek o 1,7 pkt proc.).

Galeria poniżej: Iskrzy między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim

Jak wyglądałby układ sił w Sejmie według najnowszego sondażu OGB? @Platforma_org prowadzi z wynikiem 34,52%, wyprzedzając @pisorgpl o 3,7 p.p. W stosunku do sierpnia wzrost odnotowała również @KONFEDERACJA_ , zyskując 1,5 p.p., a tuż za nią plasuje się @KoronyPolskiej z… pic.twitter.com/KaCSXq8BkO— OGB Pro (@OGB_Pro) September 11, 2025

Sonda Czy sondaże wyborcze mają sens? Tak Nie Nie mam zdania