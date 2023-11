i Autor: Piotr Nowak/PAP Donald Tusk

W dniu św. Łucji

Nowy rząd powstanie 13 grudnia? Donald Tusk: To fajna data

"13 grudnia, czyli dzień św. Łucji. Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją śpiąc do południa" napisał były premier Donald Tusk na platformie X, tym samym robiąc przytyk do Jarosława Kaczyńskiego, o którym wiele osób żartuje, że zaspał ogłoszenie stanu wojennego. Z powodu luki w prawie rząd wybrany przez Sejm ma prawo działać, ale powinien być jeszcze zaprzysiężony przez prezydenta. Problem w tym, że nie jest określone ile ma na to czasu. W połowie grudnia może dojść do kuriozalnej sytuacji, z jaką nie mieliśmy do czynienia po 1989 r.