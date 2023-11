Chcą Donalda Tuska na prezydenta. Politycy KO nie mają wątpliwości!

Donald Tusk już raz startował w wyborach prezydenckich. Było to w 2005 roku. W drugiej turze musiał jednak uznać wyższość kandydata PiS, czyli Lecha Kaczyńskiego. - Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Czy Tusk w 2025 roku powalczy o fotel głowy państwa? Z tego co wiem, jest to jeden z wariantów. Nie można tego wykluczyć. Tym bardziej, że to właśnie Tusk przejmuje znowu władzę w Polsce a marzenia o prezydenturze jeszcze nie udało mu się spełnić. W grze jest ciągle również Rafał Trzaskowski, ale jego nie można być pewnym – opowiada nam jeden z polityków KO. Czy politycy formacji Tuska widzieliby lidera KO w roli przyszłego prezydenta?

- Donald Tusk to najbardziej utalentowany, sprawny i inteligentny polityk, jakiego poznałem. Bez wątpienia sprawdziłby się w roli prezydenta Polski. To Donald Tusk jest ojcem sukcesu koalicji. Przede wszystkim doprowadził do zawarcia koalicji i później doprowadził do naszego zwycięstwa – mówi nam poseł KO Bogusław Wołoszański.

Wtóruje mu Michał Kołodziejczak. - Pomógłbym Donaldowi Tuskowi jak tylko bym mógł w wyborach prezydenckich. Miałby ode mnie duże wsparcie – zaznacza Michał Kołodziejczak. Eksperci nie mają wątpliwości, że Tusk pokonałby w wyborach kandydata z PiS.

- Sądzę, że kandydat PiS nie miałby szans. Pytanie, czy Hołownia mógłby wystartować. Wtedy byłoby różnie – komentuje prof. Kazimierz Kik, politolog.

