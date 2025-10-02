Polskie MSZ monitoruje sytuację po przejęciu części jednostek, z flotylli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy, przez siły izraelskie.

Wśród zatrzymanych obywateli polskich jest poseł Franciszek Sterczewski.

Konsul RP jest już w Aszdod, aby zapewnić opiekę polskim obywatelom.

Jakie są dalsze losy zatrzymanych i co z ich bezpieczeństwem? Dowiedz się więcej, czytając artykuł!

Przypomnijmy, że w środę (1 października) Izrael zatrzymał płynącą do Strefy Gazy międzynarodową flotyllę Sumud, w której znajdowali się dwaj obywatele Polski, w tym poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski. Jak podali współpracownicy polityka: - Tu zespół Franka Sterczewskiego. Statek Sirius, na którym znajduje się Franek, został nielegalnie przechwycony przez okupacyjne siły Izraela na wodach międzynarodowych. Innym przechwyconym statkiem jest Alma, na której także znajduje się polski obywatel biorący udział w misji, Omar Faris. Dodatkowo do sieci trafiło dramatycznie brzmiące nagranie z posłem, który mówi:

Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba, wstawcie się za mną i moimi towarzyszami u polskich władz. Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych z całego serca i najprościej jak potrafię, proszę Was, zróbcie wszystko, aby wszyscy członkowie Flotylli z polskiej delegacji wrócili bezpiecznie do domu. Niech żyje wolna Palestyna, niech żyje wolna Polska.

SPRAWDŹ: Niepokojące nagranie z posłem Sterczewskim. "Jeżeli widzicie to wideo, tzn. że zostałem porwany"

O pomoc dla polskich obywateli już w środę (1 października) wieczorem apelowała m.in. Magdalena Biejat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze w nocy wystosowało pierwszy komunikat: - Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli.

W czwartek (2 października) pojawił się następny. Z najnowszego komunikatu MSZ dowiadujemy się, że: - Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki!

MSZ Izraela poinformowało, że załoganci przejętych statków flotylli są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy.