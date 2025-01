Nowy kandydat w wyborach prezydenckich oficjalnie zarejestrowany! Kim jest Wiesław Lewicki?

Ktoś dotarł do telefonu Trumpa! To, co zobaczyli na tapecie, jest niewiarygodne!

Do północy w poniedziałek do PKW wpłynęło sześć zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i wszystkie sześć zostało zarejestrowanych.Jako pierwsze wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji. W dalszej kolejności zgłoszono zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy, kandydata Koalicji Obywatelskiej), Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła i kandydata partii Razem) oraz właśnie Wiesława Lewickiego.

Zobacz: Donald Tusk wspiera WOŚP. Zwycięzca licytacji może liczyć na śledzia i ruchanki!

Jak informuje Interia.pl, Wiesław Lewicki pochodzi z Łodygowic (woj. małopolskie) i z zawodu jest przedsiębiorcą. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku walczył o mandat do Sejmu, jednak bezskutecznie. Uzyskał wówczas 238 głosów. Lewicki jest prezesem prawicowej partii Normalny Kraj, która została założona w styczniu 2015 w wyniku rozłamu w Stowarzyszeniu "Republikanie". Wcześniej nazywana była również Kongresem Republikańskim. Partia w swoim programie opowiada się m.in. za współpracą z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji - szczególnie z Chinami, niezależnością wymiaru sprawiedliwości, likwidacją testów w w szkołach oraz podatkiem przychodowym dla wszystkich przedsiębiorstw.

Sprawdź: Były ambasador Polski w USA mówi o Trumpie. "Jestem sceptyczny, ale..."

Portal przypomina, że czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca (poniedziałek). Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne, czy ich koalicje. Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Przeczytaj: Kwaśniewski zjadł kolację z Dudą w Szwajcarii. Szczerze wyznał, o czym rozmawiali

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację. Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta - jest na to czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Autor:

#ZgłoszoneKomitety20256 zgłoszenie komitetu składa Wiesław Lewicki pic.twitter.com/8Vy7HWBRQi— Dawid - Sondaże | Prognozy | Wiadomości (@DawidStats) January 20, 2025

Sonda Czy weźmiesz udział w wyborach prezydenckich 2025? Tak Nie Jeszcze nie wiem