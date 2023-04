Polityka lat 90. to szczególny okres w dziejach Polski. Po dziesiątkach lat Polski Ludowej przyszedł czas zmian. Wystarczy wspomnieć wybory parlamentarne w 1991. Wtedy do Sejmu weszło prawie 30 ugrupowań, co dziś budziłoby niemałe zdziwienie. W tym pojawiły się tak egzotyczne, jak pamiętna Polska Partia Przyjaciół Piwa. Dlaczego wówczas do Sejmu mogło wejść aż tyle formacji? Taka była ordynacja wyborcza. Jak komentował w rozmowie z PAP 30 lat po tych wyborach prof. Antoni Dudek z UKSW: - Ordynacja była efektem naiwnego myślenia zakładającego, że należy nisko ustawić próg wyborczy, tak aby jak najwięcej sił politycznych mogło zaistnieć w Sejmie. Był to klasyczny przejaw dziecięcej choroby młodej demokracji. Ordynacja nie przewidywała ogólnopolskiego progu wyborczego i kreowała bardzo duże okręgi wyborcze. Dało to możliwość bardzo łatwego znalezienia się w Sejmie. W wyniku wyniku wyborów do Sejmu weszło aż 29 komitetów, z czego 11 posiadało zaledwie jednego posła! Dziś byłoby to nie do pomyślenia. Sytuacja na polskiej sceny politycznej spowodowała destabilizację, która pociągnęła za sobą zmiany w ordynacji wyborczej w następnych wyborach parlamentarnych. W naszym quizie sprawdzicie swoją wiedzę na temat polityków z lat 90. Jeśli jesteś po 30. powinieneś rozpoznać wszystkich! Powodzenia.

Quiz. Pamiętasz lata 90.? To bez problemu rozpoznasz tych polityków!