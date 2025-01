Kwaśniewski zjadł kolację z Dudą w Szwajcarii. Szczerze wyznał, o czym rozmawiali

Kwaśniewski o Trumpie

- W sprawie Ukrainy mam tylko jedną nadzieję: że Trump nie da się tak łatwo Putinowi podejść. Przegrana Ukrainy jest porażką Ameryki, a porażka Ameryki nie mieści się w tym całym buńczucznym programie "make America great again" - ocenił w rozmowie z Radiem ZET Aleksander Kwaśniewski. Zdaniem byłego prezydenta sytuacja, w której amerykański przywódca "dałby się podejść" dyktatorowi z Kremla, byłaby porażką USA. - Rosjanie mogą tę wojnę prowadzić jeszcze długo. Ukraińcy zaś mają coraz mniej zasobów ludzkich. Bez pomocy zewnętrznej w postaci pieniędzy i dostaw broni nie dadzą sobie rady, więc to nie jest jakaś bardzo mocna pozycja w negocjacjach z Putinem - podsumował ten wątek.

- Sam Trump mówi, że jest 11 mln nielegalnych migrantów w USA. Akcja, która pozwoliłaby ich zlokalizować, zatrzymać, wywieźć to jest potężna akcja i nie wyobrażam sobie, żeby była łatwa do przeprowadzenia – mówił Kwaśniewski, pytany o zapowiedzi Donalda Trumpa dot. migrantów w USA. Dodał przy tym, że „ludzie, którzy są tam nielegalnie nie przyjmą tego tak zupełnie spokojnie”. - Grupy przestępcze będą walczyć. Można spodziewać się zamieszek, aktów gwałtu i napięć – ostrzegał. Dodatkowo, zdaniem Kwaśniewskiego, „będziemy mieli wielu Amerykanów, którzy zaczną chronić nielegalnie pracujących dla nich ludzi - nianie, ogrodników, kucharzy itp.”. - Będzie ukrywanie tych ludzi, żeby oni dalej pracowali, bo są potrzebni gospodarce USA – ocenił. - Nie wiem, czy Trump nie rozumie tego czy nie chce zrozumieć - dodał.

Kolacja z Dudą

Były prezydent zdradził także, że zjadł wczoraj kolację z Andrzejem Dudą w szwajcarskim Davos i również rozmawiali o nowym prezydencie USA. - Na zaproszenie pana prezydenta, z nim i jego ludźmi. Jedliśmy tradycyjną, szwajcarską potrawę, bo jedliśmy fondue, czyli taki żółty ser – opisywał Kwaśniewski. Co prezydent Polski mówił o prezydencie USA? - Prezydent Duda, który zna Trumpa nieporównanie lepiej ode mnie, bo ja widziałem go raz w życiu, on ma mniej obaw. Uważa, że Trump jest człowiekiem, który będzie się zachowywał dosyć racjonalnie – przyznał.

- Musiałem przed deserami trochę wyjść, ale w sumie to było 1,5 godziny. Rozmowa towarzyska o Trumpie, sporcie, Davos, Ukrainie. Ja przekonywałem prezydenta, że życie po życiu istnieje, po prezydenturze, czego jestem najlepszym dowodem - tłumaczył. - Rozmawialiśmy wczoraj z PAD o tym, że problem prezydentów to nie jest kadencja, tylko okres po kadencji, kiedy spada adrenalina i wszystko, co się trzymało zaczyna się buntować. Miałem operację kręgosłupa po prezydenturze, Clinton operację serca. Za to się płaci - dodał filozoficznie.

Aleksander Kwaśniewski zdradza: Mam sztuczne kolano. Jak przechodzę granicę na lotnisko, to mam specjalny paszport, gdzie oni muszą się wczytać, jakie ja tam mam różne materiały,bo wszystko brzęczy, dzwoni, czujniki na najwyższym poziomie. Jestem już trochę robotem@RadioZET_NEWS— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 21, 2025

