w tle nowacka

Znów kłócą się w koalicji! Marszałek senior Sejmu uderzył, porównał partię Tuska do PiS!

Nie jest wielką tajemnicą, że w koalicji rządzącej co i rusz dochodzi do poważnych konfliktów interesów. Jednak, żeby doszło do takiej sytuacji, że ugrupowanie Donalda Tuska zostaje zrównane z tym Jarosława Kaczyńskiego z ust tak prominentnego polityka jak marszałek senior Sejmu - tego jeszcze nie było! Marek Sawicki, wyraźnie poruszony decyzją Barbary Nowackiej o obligatoryjnym ograniczeniu lekcji w szkołach, w zaskakujący sposób zaatakował koalicjantów!