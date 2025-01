Nowy gracz w wyborach prezydenckich? "Owsiak odebrałby głosy Trzaskowskiemu"

Duże poparcie dla Jerzego Owsiaka

Gdyby twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystartował w wyborach prezydenckich, mógłby liczyć na 28 proc. głosów – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla „Super Expressu”. Jerzy Owsiak nie zamierza wchodzić do polityki, ale gdyby zmienił zdanie, to czy zagroziłby któremuś z kandydatów w wyborach? – On by zabrał elektorat i tlen Rafałowi Trzaskowskiemu – uważa Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów i kandydat na prezydenta. A czy Owsiak odebrałby prezydentowi stolicy drugą turę? – Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jeżeli tak wielu ludzi powiedziało, że chcą głosować na Owsiaka, to naprawdę wszystko jest możliwe. Jego wynik budzi moje zdziwienie. Nie powinno się traktować stanowiska prezydenta jako żartu – ucina Jakubiak.

Ranking zaufania. Trzaskowski lepszy od Dudy?

Sygnał dla partii politycznych

– Jerzy Owsiak nam nie zagraża. Jeśli nawet wystartowałby w wyborach prezydenckich, to nie odbierze głosów Rafałowi Trzaskowskiemu. Nie dziwi mnie tak duże poparcie dla lidera WOŚP, bo zrobił wiele dobrego dla ludzi. Jest postrzegany przez społeczeństwo bardzo dobrze, zrobił i robi wiele dobra – mówi nam posłanka KO Katarzyna Piekarska.

– Poparcie dla Jerzego Owsiaka powinno skłonić do zastanowienia wszystkich kandydatów oraz ugrupowania polityczne, ponieważ okazuje się, że proces wyłaniania kandydatów partyjnych jest dla 30 proc. Polaków nieakceptowalny – uważa z kolei politolog, prof. Kazimierz Kik (78 l.).

