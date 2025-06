i Autor: Art Service / Super Express; Piotr Molecki/East News; PAPARA17

Nowe koło w Sejmie! PiS traci przez nie posła! Wybrał Grzegorza Brauna

To ci dopiero nowina! Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna urosła właśnie do rangi koła poselskiego w Sejmie. Stało się to możliwe po tym, jak do ugrupowania zdecydował się dołączyć jeden z dotychczasowych polityków Prawa i Sprawiedliwości! Transfer Sławomira Zawiślaka z całą pewnością nie spodobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu! Jak tłumaczył swoją decyzję?