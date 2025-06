Kołodziejczak straszy koalicję: "Weźcie się do roboty bo odjeżdżam z rządu"

Wynik wyborów prezydenckich w Polsce jest szeroko komentowany nie tylko w kraju, ale i za jego granicami. O możliwym kryzysie w relacjach z Unią Europejską szeroko donoszą media z całego świata, które przewidują, że Karol Nawrocki, jako przyszły prezydent, nie będzie skłonny podpisać się pod reformami, będącymi źródłem sporu z Brukselą. Czarne scenariusze nakreślił we wpisie, w mediach społecznościowych niemiecki europoseł Moritz Körner, który stwierdził, że dane Polsce po wyborach parlamentarnych 2023 "wotum zaufania" właśnie się wyczerpało. Jednocześnie polityk zagroził, że jeśli Karol Nawrocki zablokuje swoim wetem projekty przywracające praworządność, nasz kraj spotkają surowe konsekwencje finansowe.

- Okres karencji w rozwiązywaniu problemów z praworządnością w Polsce dobiegł końca. Rząd polski musi teraz uchwalić wszystkie ustawy, które przywrócą rządy prawa w Polsce – czytamy we wpisie Körnera. Europarlamentarzysta wieszczy w nim, że w przypadku bojkotu przez Nawrockiego niezbędnych reform, UE będzie musiała ponownie zamrozić fundusze dla Polski, tak, jak miało to miejsce za rządów poprzedniej władzy. - Ursula von der Leyen musi jasno powiedzieć, że jeśli Polacy będą chcieli kontynuacji polityki bojkotu, to otrzymają kontynuację sankcji. Wina leży zatem po stronie prezydenta – dodał zaczepnie.

Działań przyszłej głowy państwa wbrew obecnemu rządowi, który obiecał w kampanii w 2023 r. naprawę relacji z Brukselą, spodziewają się także niemieckie media, w tym m.in. "Tageszeitung". Jego dziennikarze prognozują, że gabinet Tuska nie będzie w stanie "dotrzymać obietnic demokratyzacji", a to może zakończyć się jego upadkiem przed upływem kadencji. Oprócz tego dziennik przewiduje, że za prezydentury Nawrockiego opór Warszawy wobec polityki energetycznej i migracji jedynie się nasili.

