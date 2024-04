i Autor: Marek Kudelski/Super Express; AP Photo/Czarek Sokolowski

co na to pierwsza dama?

Nowacka bardzo brzydko atakuje Dudę. Poważny zarzut, jego podwładna wkracza do akcji

pmar 12:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

29 kwietnia Andrzej Duda postanowił poinformować, że zawetował ustawę dotyczącą liberalizacji dostępu do tzw. "pigułek dzień po". Prezydent i jego kancelaria uzasadniali sprzeciw tym, że do antykoncepcji awaryjnej miałyby dostęp „od ręki” dziewczęta mające od 15 do 18 lat. Jego decyzja szalenie nie spodobała się minister edukacji Barbarze Nowackiej. Goszcząc w TVN24 stwierdziła ona wprost, że polski prezydent "znany ze swojego mizoginizmu". Na te mocno obraźliwe słowa szybko zareagowała Małgorzata Paprocka, minister w jego kancelarii.