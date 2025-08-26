Nowa rola Ewy Wrzosek! Trafiła do ministerstwa Waldemara Żurka. Tym ma się zająć

Ministerstwo sprawiedliwości potwierdziło dziś spekulacje wysnuwane na przestrzeni ostatnich tygodni. Mianowicie, prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do resortu sprawiedliwości. Poinformowano, że objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. - Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego - napisano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prok. Wrzosek wielokrotnie krytykowała i komentowała działania poprzedniego ministra Adama Bodnara. Wprawdzie sama deklarowała, że lepszym na jego miejsce byłby Roman Giertych, jakkolwiek dała się namówić na współpracę z Waldemarem Żurkiem.

Ewa Wrzosek to postać, która od lat budzi kontrowersje. Dla jednych jest symbolem walki o niezależność prokuratury. Dla innych ikoną politycznego zaangażowania w wymiar sprawiedliwości. Od inwigilacji Pegasusem, przez starcie z obozem Zbigniewa Ziobry, aż po głośne śledztwo dotyczące Barbary Skrzypek – jej nazwisko nie schodzi z nagłówków. ZOBACZ: Kim naprawdę jest Ewa Wrzosek? Tajemnice i nieznane fakty na jej temat

