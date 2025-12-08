Koniec ery „Pax Americana”?! Mateusz Morawiecki wskazuje wnioski dla Polski

Nowa strategia bezpieczeństwa USA

Były premier Mateusz Morawiecki, znany z aktywnej obecności w mediach społecznościowych, opublikował na platformie X (dawniej Twitter) obszerną analizę nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (NSS). Wpis, zatytułowany „Koniec ‘Pax Americana’, czyli co wynika - dla Polski i dla świata - z nowej strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych?”, stanowi krytyczne spojrzenie na zmiany w polityce zagranicznej USA i ich implikacje dla Europy, w tym Polski. Morawiecki, opierając się na dokumencie NSS, podkreśla fundamentalną transformację globalnego porządku, co budzi kontrowersje wśród komentatorów politycznych.W swoim tekście Morawiecki zaczyna od kluczowego stwierdzenia: „To już oficjalne: Stany Zjednoczone kończą z byciem ‘globalnym policjantem’. O tym jest nowa Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA (NSS), pieczętująca tę zasadniczą zmianę, której zapowiedzi widzieliśmy od dawna”. Podkreśla, że w najbliższych latach dojdzie do „wycofywania obecności amerykańskich wojsk stacjonujących wszędzie tam, gdzie dzieje się historia (Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, Europa)”. Kierunek zmian to „offshore balancing – zaangażowanie w innych częściach świata, tylko selektywnie, i skupienie się na tym, co jest bezpośrednim interesem Ameryki”.

Elon Musk odpowiada Tuskowi. Nazywa UE "biurokratycznym potworem"

Demokracja liberalna nie jest dana na zawsze

Były premier przypomina, że globalizacja i liberalna demokracja nie są wieczne: „Zacznijmy jednak od tego, co wciąż w Polsce trudno jest niektórym przyjąć: że zarówno globalizacja, jak i demokracja liberalna nie są dane na zawsze”. Dodaje, że te filary budowały dobrobyt Zachodu, ale służyły przede wszystkim umacnianiu potęgi USA. Dziś, w obliczu globalnej konkurencji, model ten staje się nieopłacalny: „Benevolent hegemony (życzliwa hegemonia) dobiegła na naszych oczach końca. Zasadniczym celem NSS jest zmniejszenie obciążeń wynikających z rozbudowanej zagranicznej obecności wojskowej USA i utrzymanie ‘power’ innymi metodami: głównie na przewadze technologicznej i finansowej, w szczególności na systemie dolara”.Morawiecki cytuje konserwatywnego komentatora Orensa Cassa, wskazując na nowe reguły gry oparte na „strategii WZAJEMNOŚCI”: „Ten nowy kierunek zakłada układ państw współpracujących i wyklucza tych, którzy chcą ‘jechać na gapę’ i nie odwzajemniają zobowiązań”. Podkreśla, że zmiany nie zaczęły się za prezydentury Donalda Trumpa, lecz są kontynuacją wcześniejszych trendów: „Prezydent USA po prostu w swoim bezpośrednim stylu przedstawił to, na co amerykańskie elity i wojskowi szykują się od dawna”. Odwołuje się do planu US Navy z czasów Bidena, ostrzegającego przed konfliktem z Chinami do 2027 roku.Analizując fragment NSS dotyczący Europy, Morawiecki krytykuje słabnące znaczenie gospodarcze kontynentu: „Ale niestety to nie NSS uczyniła Europę regionem o słabnącym znaczeniu gospodarczym. Jest to wprost konsekwencja ostatnich dwóch dekad, a zwłaszcza ostatnich lat fatalnych rządów lewicowych i neoliberalnych unijnych elit”. Ilustruje to wykresem udziału USA, UE i Chin w globalnym PKB, podkreślając wzrost Chin jako trzeciego gracza.

Przemoc to rosyjska stabilność

Szczególną uwagę poświęca Rosji i Ukrainie: „W dokumencie mowa jest o ‘konieczności przywrócenia stabilności strategicznej z Rosją’. To, co z perspektywy NSS, podporządkowanej w całości walce USA–Chiny, może być racjonalne, z perspektywy Polski i Europy, jest niemożliwe. Rosja to państwo, którego cywilizacyjnie i strategicznie nie stać na żaden rodzaj stabilności strategicznej. Jedyna stabilność w Rosji to przemoc, autokracja i imperialistyczne zapędy”.Główne wnioski z analizy Morawieckiego koncentrują się na implikacjach dla Polski. Podkreśla konieczność renegocjacji relacji transatlantyckich: „Zmieniają się warunki relacji transatlantyckich, ale nie zmienia się ich strategiczne znaczenie”. Wspomina o swojej wizycie w USA, gdzie promował „projekt gospodarczego NATO” i współpracę opartą na wzajemności. W multipolarnym świecie Polska powinna przekuć geograficzne deficyty w przewagi: „Geografia była zawsze naszym deficytem. (...) Teraz jednak możemy ten geograficzny deficyt, to przekleństwo – przekuć w geopolityczną przewagę”. Zaleca aktywny udział w formatach gospodarczo-politycznych od Skandynawii po Turcję i Bliski Wschód, czyniąc Polskę „interkonektorem Europy Środkowej”.Wnioski obejmują też budowę suwerenności: „Jedno jest pewne - nikt naszych europejskich problemów nie rozwiąże za nas. (...) Musimy wejść na kolejny poziom budowy suwerenności”. Morawiecki wzywa do aktywnego odstraszania, opartego na zdolnościach defensywnych i ofensywnych: „Musimy przejść do fazy aktywnego odstraszania, które opiera się na nowych zdolnościach defensywnych i ofensywnych. Tylko tak możemy ‘nabrać masy’ – budować odporność i pozycję negocjacyjną zarazem”. Apeluje o narodową zgodę: „Nie muszę chyba mówić, że będzie to możliwe tylko, jeśli wytworzymy w Polsce kulturę zgody narodowej wokół spraw najważniejszych. (...) Chodzi o naszą przyszłość, niepodległość, dobrobyt i bezpieczeństwo!”. Wpis kończy zapowiedzią planu osiągnięcia tych celów.Analiza Morawieckiego rysuje wizję świata po „Pax Americana”, gdzie Polska musi samodzielnie wzmacniać pozycję, unikając bierności wobec zmian. To ostrzeżenie przed multipolarnym chaosem, z naciskiem na pragmatyzm i jedność narodową.

Express Biedrzyckiej | 2025 12 05 | VOD1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.