Elon Musk skomentował wpis Donalda Tuska, w którym polski premier podkreślał, że Europa jest "najbliższym przyjacielem" USA i mają wspólnych wrogów.

Musk nazwał Unię Europejską "biurokratycznym potworem", mimo że wcześniej Tusk zaapelował do Amerykanów o utrzymanie sojuszu.

Wpis Tuska był odpowiedzią na Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA, która sugeruje m.in. umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę.

Komentarze Muska pojawiły się krótko po nałożeniu na niego kary 120 mln euro przez UE za naruszenie Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Jak doszło do spięcia między Muskiem a Tuskiem na platformie X?

Wszystko zaczęło się od sobotniego wpisu premiera Donalda Tuska na portalu X. Szef polskiego rządu, zwracając się do amerykańskich partnerów, podkreślił wagę transatlantyckiego sojuszu w obliczu globalnych zagrożeń. Jego słowa były bezpośrednią reakcją na nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" — napisał premier Tusk w języku angielskim.

Na ten wpis niespodziewanie zareagował właściciel platformy X, Elon Musk. Początkowo udostępnił post polskiego premiera z zagadkowym komentarzem: "Jeśli połączymy Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymamy…". Chwilę później w kolejnym komentarzu miliarder przeszedł do bezpośredniego ataku. Cała wymiana zdań między Elonem Muskiem a Donaldem Tuskiem szybko zyskała rozgłos, pokazując rosnące napięcie między światem technologii a tradycyjną polityką. Musk bez ogródek stwierdził: "Kocham Europę, ale nie biurokratycznego potwora, jakim jest Unia Europejska".

Dlaczego Elon Musk krytykuje Unię Europejską?

Ostre słowa miliardera nie są przypadkowe i wpisują się w jego coraz bardziej napięte relacje z Brukselą. Komentarz pojawił się niedługo po tym, jak Unia Europejska podjęła decyzję o nałożeniu na Muska kary finansowej. Chodzi o kwotę 120 milionów euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Unijni urzędnicy zarzucają platformie X niewystarczające działania w walce z dezinformacją i nielegalnymi treściami.

Konflikt Elona Muska z Unią Europejską eskalował po tym, jak Bruksela nałożyła na niego karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie zapisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Dla Muska, który postrzega siebie jako obrońcę wolności słowa, unijne regulacje są formą cenzury i nadmiernej biurokracji, co wielokrotnie podkreślał w swoich publicznych wypowiedziach. Jego ostatni komentarz pod wpisem Tuska jest więc kolejnym przejawem frustracji związanej z próbami uregulowania jego cyfrowego imperium przez europejskie instytucje.

Co Tusk chciał przekazać w swoim wpisie do Amerykanów?

Warto wrócić do źródła całej dyskusji. Wpis Donalda Tuska był reakcją na opublikowaną w piątek Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dokument ten zakłada, że priorytetem amerykańskiej polityki wobec Europy ma być m.in. dążenie do stabilności w relacjach z Rosją, a także umożliwienie Staremu Kontynentowi wzięcia większej odpowiedzialności za własną obronę. Strategia wspomina również o zapobieganiu dalszemu rozszerzaniu NATO.

Słowa polskiego premiera można więc interpretować jako dyplomatyczne przypomnienie o fundamentalnym znaczeniu sojuszu i wspólnych wartościach, które przez dekady stanowiły podstawę globalnego bezpieczeństwa. Tusk, apelując o trzymanie się sprawdzonej strategii, wyraził obawę, że zmiana priorytetów w polityce Waszyngtonu może osłabić wspólną pozycję Zachodu wobec wrogich mocarstw. Wymiana zdań z Muskiem, choć na pozór dotyczyła czegoś innego, rzuciła nowe światło na te geopolityczne niepokoje.

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025

