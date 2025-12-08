Tusk wkroczył w najostrzszą narrację, Mentzen eksplodował. Poszło o psy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-08 12:04

Donald Tusk jednym zdaniem rozpalił polityczną burzę na platformie X. „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu” – uderzył w PiS, Konfederację i prezydenta Karola Nawrockiego, wywołując natychmiastową reakcję przeciwników. Kilka minut później Sławomir Mentzen odpowiedział w równie ostrym tonie, zarzucając premierowi „kłamstwa o psach i rosyjskich kryptowalutach”. Internet wrze.

Donald Tusk

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Tusk: „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja”

Premier Donald Tusk wrzucił krótką, dosadną wiadomość, która w kilka minut zaczęła viralowo krążyć po platformie X. Polityk odniósł się do kontrowersji wokół kwestii łańcuchowania psów, uderzając w PiS, Konfederację oraz prezydenta Karola Nawrockiego, który otwarcie mówi o luce prawnej w ustawie i pomysłach jej zmiany. Wpis zdobył błyskawicznie dziesiątki tysięcy odsłon, reakcji i komentarzy.

Mentzen odpowiada ostro

Prezes partii Nowa Nadzieja i jeden z liderów Konfederacji nie zostawił tego bez riposty.

Sławomir Mentzen pod postem premiera napisał:

W ten sposób polityk nawiązał zarówno do oskarżeń pod adresem Konfederacji o powiązania z rosyjską narracją, jak i do głośnej debaty o zwierzętach trzymanych na uwięzi, którą wywołał ostatnio rząd.

Grzegorz Braun w końcu stanie przed sądem! Tłum zwolenników i duże siły policji

Konflikt narasta

Cała wymiana wpisów pojawia się tuż po ostrej medialnej awanturze dotyczącej:

  • zapowiedzi zakazu trzymania psów na łańcuchach,
  • odpowiedzi środowisk prawicowych,
  • komentarzy Karola Nawrockiego,
  • oraz kolejnych starć PiS–KO–Konfederacja o prawa zwierząt.

Wszystko wskazuje na to, że emocje wokół sprawy psów trzymanych na łańcuchu dopiero się rozkręcają, a konflikt między Tuskiem a Konfederacją przenosi się na kolejny poziom politycznej wojny. Jeśli premier będzie kontynuował tę linię komunikacji, a Mentzen będzie odpowiadał tak szybko i tak ostro, platforma X może stać się głównym polem bitwy przed kolejnymi politycznymi decyzjami rządu. I wygląda na to, że wszyscy dopiero się rozgrzewają.

Poniżej galeria zdjęć: Kto ma lepsze mieszkanie? Porównujemy domy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Polityka SE Google News
Tak mieszka Jarosław Kaczyński. Oto dom prezesa PiS
31 zdjęć
Express Biedrzyckiej | 2025 12 05 | VOD1
Sonda
Czy Tusk ma rację w sprawie psów trzymanych na łańcuchach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
SŁAWOMIR MENTZEN
KONFEDERACJA