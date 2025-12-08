Tusk wkroczył w najostrzszą narrację, Mentzen eksplodował. Poszło o psy

Tusk: „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja”

Premier Donald Tusk wrzucił krótką, dosadną wiadomość, która w kilka minut zaczęła viralowo krążyć po platformie X. Polityk odniósł się do kontrowersji wokół kwestii łańcuchowania psów, uderzając w PiS, Konfederację oraz prezydenta Karola Nawrockiego, który otwarcie mówi o luce prawnej w ustawie i pomysłach jej zmiany. Wpis zdobył błyskawicznie dziesiątki tysięcy odsłon, reakcji i komentarzy.

Mentzen odpowiada ostro

Prezes partii Nowa Nadzieja i jeden z liderów Konfederacji nie zostawił tego bez riposty.

Sławomir Mentzen pod postem premiera napisał:

Teraz, żeby przykryć swoją nieudolność, będzie Pan codziennie kłamał o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach?— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 8, 2025

W ten sposób polityk nawiązał zarówno do oskarżeń pod adresem Konfederacji o powiązania z rosyjską narracją, jak i do głośnej debaty o zwierzętach trzymanych na uwięzi, którą wywołał ostatnio rząd.

Konflikt narasta

Cała wymiana wpisów pojawia się tuż po ostrej medialnej awanturze dotyczącej:

zapowiedzi zakazu trzymania psów na łańcuchach,

odpowiedzi środowisk prawicowych,

komentarzy Karola Nawrockiego,

oraz kolejnych starć PiS–KO–Konfederacja o prawa zwierząt.

Wszystko wskazuje na to, że emocje wokół sprawy psów trzymanych na łańcuchu dopiero się rozkręcają, a konflikt między Tuskiem a Konfederacją przenosi się na kolejny poziom politycznej wojny. Jeśli premier będzie kontynuował tę linię komunikacji, a Mentzen będzie odpowiadał tak szybko i tak ostro, platforma X może stać się głównym polem bitwy przed kolejnymi politycznymi decyzjami rządu. I wygląda na to, że wszyscy dopiero się rozgrzewają.

