Nocna zmiana z Kamilą Biedrzycką i dr Mirosławem Oczkosiem! Co po I turze wyborów?

O wyborach prezydenckich w "Nocnej zmianie"

- W piątek o 20 debata kandydatów w takiej formule, jak zaproponował to Super Express, czyli kandydaci zadają sobie pytania. Z dobrych wzorców można czerpać - powiedziała Kamila Biedrzycka. Przypomnijmy, że debatę poprowadzi dziennikarz Super Expressu i Radia Plus Jacek Prusinowski.

Następnie oboje prowadzących przeszło do dyskusji na temat kampanii wyborczej. Przypomnieli przy tym, że gdyby na marsz Rafała Trzaskowskiego zaproszono prezydenta-elekta Nicosura-Dana, to PiS nazwałby to "ingerencją obcych państw w wybory". Wypomnieli przy tym, że w kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego uczestniczył rywal nowego prezydenta Rumunii, George Simion.

"Kandydaci, którzy weszli do II tury, postanowili przekupić państwa cukrem"

Następnie Biedrzycka i dr Oczkoś skomentowali rozdawanie pączków, jabłek i drożdżówek przez Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego dzień po I turze wyborów prezydenckich.

- Postanowili przekupić państwa cukrem - skomentowała Biedrzycka.

- Proponuję na zakończenie debaty przygotować basen z kisielem i stroje sumo, to idealnie odda poziom tej debaty - skomentował jeden z widzów.

O zaproszeniu kandydatów do Sławomira Mentzena

- Ja myślę, że jest to nienormalne, żeby jeden kandydat, który nie wszedł przepytał innym kandydatów i dawał im coś do podpisywania [....] Mentzen powie, że nikogo nie popiera - powiedział dr Mirosław Oczkoś.

- Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tegoż spotkania i chęci pana Nawrockiego, żeby poprzeć wszystko co Mentzen proponuje, łącznie z deklaracją, że się nie podniesie podatków, to jest mały kłopocik, bo Jarosław Kaczyński powiedział w ostatni piątek o podatku katastralnym - powiedział Jarosław Kaczyński.

Marsz Trzaskowskiego i Nawrockiego tego samego dnia. Będzie wrzało?

Jak zauważyła Kamila Biedrzycka, marsz poparcia Karola Nawrockiego został ogłoszony tego samego dnia, co marsz Rafała Trzaskowskiego.

- Trochę się boję, czy nie jest to granie na konflikt społeczny pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego marszu. Czy to nie jest próba prowokacji? Rozumiem, że Karol Nawrocki też chce zorganizować marsz, ale to jest dziwne - spytała Kamila Biedrzycka.

Następnie w programie puszczono fragment nagrania, na którym były aktor Wojciech Olszański znany w internecie jako "jasczczur" krzyczy z nożem w ręku, wznosząc okrzyk "Za Karolem, k**** rżnąć wrogów ojczyzny".

- Nie wiem jak to skomentować, bo niektórzy próbują na śmiesznie, ale tego nie można komentować na śmiesznie - powiedziała Biedrzycka.

- To jest przerażające, bo tam nie było żartu [...] natomiast tak to się niestety zaczyna, jak się nie kontruje takich sytuacji [...] Trzeba coś z tym zrobić - powiedział Oczkoś.

Zapraszamy do obejrzenia całego programu!

