Rafał Trzaskowski pochwalił debatę Super Expressu! "To była najlepsza debata"

Rafał Trzaskowski w TVN24 rozmawiał na temat bieżących wydarzeń i kampanii wyborczej. Zapytany o debatę Super Expressu stwierdził, że jego zdaniem była to "najlepsza debata", w której "najlepiej się czuje". Następnie zakwestionował format debat, w których kandydaci wygłaszają tylko przygotowane formułki na pytania o ogólnikowe punkty programu. Przypomnijmy, w debacie prezydenckiej Super Expressu, to kandydaci zadawali pytania swoim rywalom.

Trzaskowski o Nawrockim: to zawsze był człowiek, który zabierał kolegom kanapki

W programie Trzaskowski sporo czasu poświęcił swojemu kontrkandydatowi, Karolowi Nawrockiemu. Stwierdził, że martwi go program rywala i dodał, że Andrzej Duda "był w stanie współpracować z rządem w kwestii polityki zagranicznej", tymczasem w programie Nawrockiego są punkty, które "niszczą ciągłość polityki zagranicznej".

- To był zawsze człowiek [Karol Nawrocki - dop. red.], którego się omijało w szkole, który zabierał kolegom kanapki [...] i trzeba było bronić innych przed takimi kolegami. I to jest taki człowiek, on chciałby zostać prezydentem RP - grzmiał Trzaskowski w TVN24.

- Myślę, że każdy senior, gdyby przyszedł dziś do niego Karol Nawrocki i usłyszałby, że "ja panu pomogę z mieszkaniem", to przeraziłby się - dodał później Trzaskowski nawiązując do afery mieszkaniowej Nawrockiego.

Trzaskowski o spotkaniu z Mentzenem i innymi kandydatami z pierwszej tury

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że przyjmie zaproszenie Sławomira Mentzena, do jego kanału na YouTube, jednak wyraził wątpliwości w kwestii podpisania deklaracji prezydenckiej lidera Konfederacji. Stwierdził, że z niektórymi punktami się zgadza, ale pod wszystkimi się nie podpisze. Skrytykował też Nawrockiego za zapowiedź podpisania deklaracji.

- Chyba mają paranoję w tym PiS, żeby wszystko podpisywać jak leci [...] Ja nie będę nic w ciemno podpisywał [...] Postulat o to, żeby Ukraina nigdy nie stała się częścią NATO, to ja tego nie podpiszę [...] to przeczy polityce prezydenta Dudy, prezydenta Kaczyńskiego, niszczy ciągłość polskiej polityki zagranicznej - powiedział Trzaskowski.

Następnie kandydat KO stwierdził, że nie mógłby podpisać się pod deklaracją, że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę.

- Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy [...] nasze wojsko musi zostać w Polsce, żeby zabezpieczać wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego - zadeklarował Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski wypowiedział się także o spotkaniu z innymi kandydatami. Dodał, że ma już umówione spotkanie z Joanną Senyszyn, ale chciałby się spotkać także z Adrianem Zandbergiem.

- Ja nie oczekuję poparcia wprost, ale chciałbym porozmawiać z panem Adrianem Zandbergiem. Jeśli chodzi o kwestię mieszkalnictwa, ucieszyłbym się gdyby między wierszami poparł stronę demokratyczną [...] Ja jestem gotów do współpracy - mówił Trzaskowski.

Podkreślił jednak, że nie chciałby rozmawiać z Grzegorzem Braunem.

- Nie wyobrażam sobie rozmowy z Grzegorzem Braunem. Nie wyobrażam sobie rozmowy z antysemitą, który powtarza tezy, które nigdy nie powinny zaistnieć w przestrzeni publicznej - powiedział Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach".

