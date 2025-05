i Autor: AKPA

Wybory prezydenckie

PiS złożył zawiadomienie do prokuratury ws. kampanii Trzaskowskiego! Chodzi m.in. o finansowanie kampanii

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) złożyło wniosek do prokuratury ws. kampanii Rafała Trzaskowskiego, twierdząc, że doszło do poważnych naruszeń Kodeksu wyborczego. Marcin Warchoł, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu przeciwdziałania bezprawiu, oświadczył, że w trakcie kampanii wyborczej miało dojść do złamania co najmniej trzech artykułów Kodeksu wyborczego.