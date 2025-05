Zaskakujące słowa Tomasza Lisa. "odrobina amfy Rafałowi by nie zaszkodziła"

Tomasz Lis na swoim kanale w programie "1 na 1" gościł Bartosza T. Wielińskiego, publicystę i politologa. Obaj dyskutowali na temat kampanii wyborczej i zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich, w której kandydują Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. W trakcie rozmowy poruszony został temat oskarżeń wobec sztabu Trzaskowskiego o narkotyki.

- Wojtek Czuchnowski napisał, jak pisowcy chcieli zagrać chamsko i brudno przeciw Trzaskowskiemu, jak szukali ekspertów kryminalistycznych, którzy by stwierdzili, że na tej kartce, na tej kopercie, którą wręczył Trzaskowski Nawrockiego były narkotyki. Po dwóch tygodniach zrobić badanie i stwierdzić Trzaskowskiemu w twarz, że bierze narkotyki - powiedział Bartosz T. Wieliński.

- Ja bym powiedział dowcipnie, albo mało dowcipnie, że jeżeli wsłuchać się w niektóre opinie, po naszej stronie demokratycznej, to odrobina amfy [amfetaminy - dop. red.] Rafałowi by nie zaszkodziła - powiedział Tomasz Lis.

Bartosz Wieliński odpowiedział, że to "głupi komentarz" i zalecił, aby "w to nie wchodzić" po czym nastąpiło widoczne cięcie materiału wideo.

Lis i Wieliński ostro o Nawrockim. "Gangus, to jest na całe życie, nie na chwilę"

W rozmowie Lisa z Wielińskim krytycznie oceniono postać kandydata Nawrockiego, określając go m.in. jako "człowieka z półświatka" i "gangusa"

- Jeżeli facet [Karol Nawrocki - dop. red.] wyrwał mieszkanie starej osobie [...] jeżeli facet prowadza się z ludźmi, którzy mają Adolfa wytatuowanego na piersi i chodzą w koszulkach z czaszką SS [...] to co ma zrobić z Polską? To jest ewidentne co to za człowiek, powiązany z półświatkiem - grzmiał Wieliński.

- Gangus to jest na całe życie, nie na chwilę - grzmiał Lis.

Wieliński o wyborach Konfederacji: część poprze Nawrockiego, część Trzaskowskiego

Wieliński stwierdził również, że spora część wyborców Konfederacji nie pójdzie na wybory, bo uznaje zasadę "PiS-PO jedno zło". Lis dodał jednak, że Trzaskowski musi odbyć rozmowę ze Sławomirem Mentzenem.

- Część poprze Nawrockiego, cześć Trzaskowskiego. Jak spojrzysz na wybory z 2020 roku, to tam wyborcy Bosaka gremialnie poparli Trzaskowskiego [...] on też nie obrażał Mentzena, Szymon Hołownia wybrał drogę konfrontacji z Mentzenem - mówił Wieliński.

Następnie Lis zapytał, czy "worek z głosami Brauna wyląduje automatycznie na koncie Nawrockiego".

- Ja mam dwa pytania, czy wyborca Brauna [Grzegorza - dop. red.], który ma w pamięci pandemię COVID i obostrzenia, maseczki, szczepionki, lockdown przede wszystkim, czy on przyjdzie głosować na ludzi, którzy to wprowadzali te obostrzenia, gdy rządził PiS. To nie jest wina Tuska, gdy trzeba było nosić maseczki. Zresztą nie mam do PiS pretensji, że walczyli z pandemią, walczyli za łagodnie - dodał Wieliński.

