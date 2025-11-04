"Super Express" to mega marka. W najnowszym branżowym rankingu znowu okupujemy czołowe miejsca

Najwyższych lotów dziennikarstwo może być ciekawe

Podstawą rankingu jest wskaźnik siły marki. Składają się na niego trzy elementy: liczba wzmianek w mediach, zasięg tych publikacji oraz ocena emocjonalnego wydźwięku przekazu. “SE” uzyskał 24 miesjce w ogólnym rankingu przed tak silnymi markami jak Plus, Orange, Toyota, Amazon, czy Allegro. W swojej, prasowej kategorii uzyskaliśmy niezywkle prestiżowe drugie miejsce. - Pokazujecie, że najwyższych lotów dziennikarstwo może być bardzo ciekawe. Pozostałe tytuły muszą zauważyć, że da się przygotować wiadomości w innej, budzącej emocje formie, w takiej jak robi to „Super Express”. To już nie musi być nudne i boleśnie byle jakie – przekonuje znany medioznawca profesor Wiesław Godzic. W komentarzu do rankingu marek analitycy podkreślają, że jednym z najważniejszych tematów minionego roku były wybory prezydenckie i w tym kontekście cytowanych było wiele informacji uzyskanych przez naszą redakcję. Szeroko komentowana I świetnie oceniana była też jedyna debata prezydencka z udziałem wszystkich kandydatów, którą w kwietniu tego roku zorganizował „Super Express”.

Najważniejsze to mówić prawdę i pozostać atrakcyjnym

- Windowanie SE” będzie moim zdaniem stałą tendencją. Pozostali muszą myśleć o tym jak być atrakcyjnym i mówić prawdę, co udaje się wam łączyć – komentuje profesor Wiesław Godzic. Siła marki „Super Expressu” (liczba wzmianek w mediach, zasięg tych publikacji oraz ocena emocjonalnego wydźwięku przekazu) została wyliczona na ponad 3 mln, co uplasowało dziennik na 2. miejscu, za „Gazetą Wyborczą” i przed „Przeglądem Sportowym”, Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Newsweekiem”.

W październiku "SE" uzyskał równie wysoką pozycję w rankingu Wirtualnego Wskaźnika Wpływu. I tak w kategorii: TOP50, kategoria ogólna, bez podziału na tematykę mediów, "Super Express" znalazł się na trzecim miejscu, na tej samej pozycji znaleźliśmy się też w kategorii: TOP10 w tematyce Informacje.

