Rzepecki o Kaczyńskim: Dla prezesa to partia a nie Polska jest najważniejsza

W "Expressie Biedrzyckiej" na temat sytuacji Zbigniewa Ziobry wypowiedział się Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk przyznał, że jego zdaniem, Ziobro powinien wrócić do kraju, bo w przeciwnym razie przyzna się do błędu. Oprócz tego polityk ostro ocenił szefa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem dla Kaczyńskiego to nie Polska jest najważniejsza, a partia! Obejrzycie całą rozmowę.