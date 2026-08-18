Niewiarygodne! Chce wyrzucić Napoleona z polskiego hymnu i apeluje do Nawrockiego. Wskazał, kim go zastąpić

Gdy niemal 100 lat temu decydowano o tym, która pieśń zostanie ustanowiona hymnem Polski konkurencja była spora. W grę wchodziły: "Mazurek Dąbrowskiego", „Rota”, „Boże coś Polskę”, „Warszawianka”, „Chorał” („Z dymem pożarów” Kornela Ujejskiego) i „My, pierwsza Brygada”. Każda z tych pieśni niosła ze sobą konkretny bagaż polityczny i ideowy.

Zdecydowanie jednak, że to "Mazurek Dąbrowskiego" będzie najszerzej akceptowalną pieśnią dla wszelkich środowisk. Nieformalnie wykorzystywany jako hymn było on już od 1918 r. Co ciekawe w październiku 1926 roku pieśń ta weszła oficjalnie do szkół, a od grudnia 1926 roku o północy nadawało ją Polskie Radio. Obywateli chciano więc przygotować na przyjęcie hymnu.

Tymczasem po stu latach okazuje się, że nie wszystkim hymn się podoba. Do kancelarii prezydenta została skierowana petycja, której autor proponuje zmianę słów. Konkretnie chodzi o usunięcie z hymnu postaci Napoleona Bonapartego i zastąpienie go... Bolesławem Chrobrym!

Zdaniem autora petycji stulecie wprowadzenia hymnu to dobra okazja, by dostosować słowa "do dojrzałości w pełni suwerennego państwa, które swoje fundamenty powinno opierać na rodzimych, a nie obcych bohaterach":

Obecność francuskiego cesarza w najważniejszej pieśni Rzeczypospolitej z perspektywy czasu budzi uzasadnione wątpliwości. Napoleon Bonaparte nie był Polakiem, a jego stosunek do naszej ojczyzny miał charakter czysto instrumentalny. Choć zapisał się w dziejach jako wybitny taktyk wojskowy, w ostatecznym rozrachunku okazał się nieudolnym strategiem. Jego wielkomocarstwowe plany i ambicje doprowadziły do całkowitej klęski w 1815 roku, oznaczającej dla Polski ponad 100 lat niewoli, a tysiące polskich żołnierzy wykrwawiły się na obcych frontach w imię jego imperium - ocenia autor petycji.

Zdaniem autora propozycji zmian w hymnie postać Bolesława Chrobrego to zdecydowanie lepsze rozwiązanie: - Bolesław Chrobry to postać pomnikowa ojciec naszej państwowości i twórca w pełni suwerennego Państwa Polskiego. W ubiegłym, 2025 roku, ze wzruszeniem obchodziliśmy doniosłą, tysięczną rocznicę jego królewskiej koronacji. Jako wybitny monarcha, strateg i mąż stanu, odnosił wielkie triumfy zbrojne, które nie ustępowały tym napoleońskim, ale w przeciwieństwie do nich - służyły umacnianiu, a nie osłabianiu polskiej racji stanu. Zabezpieczył zachodnie granice, wygrał kluczowe wojny i zbudował potęgę, z którą liczyła się cała ówczesna Europa. Odwołanie do Chrobrego doskonale koresponduje ponadto z rzeką Wartą, o której śpiewamy w tej samej zwrotce, stanowiącą historyczną kolebkę naszego państwa - czytamy w petycji.

Aby jednak nie uszanować dziedzictwo Józefa Wybickiego, czyli autora słów "Mazurka Dąbrowskiego", a także by zachować rytmikę i walory artystyczne, apelujący o zamianę napoleona na Chrobrego proponuje trzy warianty nowego brzmienia drugiej zwrotki. Oto one:

Opcja 1-Zachowanie idealnego układu rymów: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam Chrobry dziejów kartę, Jak zwyciężać mamy.

Opcja 2-Zachowanie oryginalnej konstrukcji wezwania: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład wielki Chrobry, Jak zwyciężać mamy.

Opcja 3-Wariant waleczny, nawiązujący do legendy oręża: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Mieczem Chrobry pisał kartę, Jak zwyciężać mamy.

To nie pierwsza petycja dotycząca zmiany hymnu. O ile w tym przypadku chodzi o pomysł zmian w jednej ze zwrotek, tak wcześniej pojawiła się petycja o zastąpieniu "Mazurka Dąbrowskiego" pieśnią "Bogurodzica".

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