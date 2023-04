Pogrzeb prof. Pawła Śpiewaka odbył się 2 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Dlaczego akurat tam został pochowany śpiewak? Paweł Śpiewak urodził się w rodzinie polsko-żydowskiej, był synem pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej (1920-1986) oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka (1908-1967). Jego dziadkowie od strony ojca, Leon i Klara zginęli 13 października 1942 roku zamordowani przez faszystów. Gdy pojawiła się wiadomość o śmierci Śpiewaka poruszający wpis umieścił w sieci wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. - Zmarł Paweł Śpiewak, profesor socjologii, bardzo osobny, działacz polityczny, inspirujący recenzent życia społecznego. Wybitny i bardzo niezależny. Często niełatwy w relacjach. Zasłużony dla dziedzictwa polskich Żydów. To on zainspirował ministra kultury do powołania Muzeum Warszawskiego Getta w dawnym szpitalu Bersohnów i Baumanów oraz do podniesienia rangi Muzeum Treblinka na poziom instytucji państwowej. Różniliśmy się w wielu sprawach, ale zasługi Pawła dla Polski są niepodważalne. Cześć Jego pamięci! – napisał minister.

Kamyki i tajemny napis na grobie Śpiewaka. Wieniec od prezydenta Warszawy

Na pogrzeb Pawła Śpiewaka przybyli ci, którzy chcieli go pożegnać. Po pogrzebie grób socjologa utonął w kwiatach. Wśród wieńców znalazł się wieniec od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także stowarzyszeń związanych ze Śpiewakiem, m.in. przyjaciele z Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów, a także przyjaciele z Fundacji Pamięć Treblinki. Jednak to, co szczególnie zwróciło naszą uwagę na grobie Pawła Śpiewaka, to napis na tabliczce z nazwiskiem, mianowicie skrót: B.P. Co oznacza? To literki, które pojawiają się na nagrobkach żydowskich, i jest skrótem od "błogosławionej pamięci", który jest odpowiednikiem Ś.P. – "świętej pamięci" znanej z katolickich grobów.

ZOBACZCIE NIŻEJ ZDJĘCIA Z GROBU PAWŁA ŚPIEWAKA: