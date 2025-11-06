Jarosław Kaczyński grzmi w sprawie polityka PiS: „Szczują na chorego człowieka. To źli ludzie!”

Sejm rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa na Węgrzech i nie wrócił do Polski mimo wykupionego biletu, tłumacząc to obawą przed prowokacją.

Jarosław Kaczyński ostro skrytykował rząd, zarzucając mu nagonkę na chorego polityka i zaniedbania w ochronie zdrowia.

26 zarzutów wobec PiS

Głosowanie w sprawie zatrzymania Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem. Prokuratura chce postawić posłowi PiS aż 26 zarzutów, z których najpoważniejszy dotyczy „kierowania zorganizowaną grupą przestępczą”. Śledczy twierdzą, że polityk wraz z współpracownikami miał „przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości”. Wśród zarzutów znajdują się także: „przekroczenie uprawnień, poświadczanie nieprawdy, fałszowanie dokumentów, działanie na szkodę interesu publicznego” oraz „udzielanie korzyści majątkowych osobom powiązanym z resortem”. Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji, choć – jak sam przyznał – miał wykupiony bilet do Warszawy. W nagraniu z Budapesztu oświadczył, że zrezygnował z powrotu po tym, jak otrzymał informacje o rzekomej prowokacji mającej na celu jego zatrzymanie. – „Donald Tusk chciałby znać wszystkie moje plany. Ja nie zamierzam wpisywać się w jego scenariusz i pomagać jego przestępczej szajce” – powiedział Ziobro.

Kaczyński porusza temat ochrony zdrowia

Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, publikując emocjonalny wpis na platformie X. Skrytykował działania rządu, zarzucając mu instrumentalne traktowanie wymiaru sprawiedliwości i zaniedbania w ochronie zdrowia:„Odsyłają pacjentów z kwitkiem, odwołują zabiegi ludziom, których życie jest zagrożone, a NFZ bankrutuje.” „Izabela Leszczyna zostawiła po sobie katastrofę w służbie zdrowia, a jej następczyni chce ją pogłębić, sugerując, że szpitali w Polsce jest o 30% za dużo. Czyżby w planach była ich likwidacja?” „Zamiast zająć się ratowaniem zdrowia Polaków – wbrew prawu i bez żadnych podstaw – karmią swoje patologiczne instynkty, szczując na ciężko chorego człowieka! To źli ludzie! To zły rząd! – napisał lider PiS.

