Komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, zgadzając się na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą i nadużycia przy Funduszu Sprawiedliwości.

Zarzuty dotyczą m.in. wydawania poleceń łamania prawa i ingerowania w konkursy Funduszu Sprawiedliwości, aby zapewnić dotacje wybranym podmiotom.

Sprawa ma związek z wielowątkowym śledztwem Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości

Jaka jest decyzja komisji w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry?

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych podjęła kluczową decyzję w sprawie przyszłości byłego ministra sprawiedliwości. Po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Krajowej, gremium zarekomendowało Sejmowi uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości. To jednak nie wszystko. Komisja poparła również wniosek o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm w głosowaniu. Przewodniczący komisji, Jarosław Urbaniak (KO), oficjalnie podsumował wynik posiedzenia. - Informuję, że komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku kierownika Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej [...] o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry - oświadczył. Decyzja komisji otwiera drogę do pociągnięcia byłego prokuratora generalnego do odpowiedzialności karnej.

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić byłemu ministrowi?

Wniosek prokuratury, przedstawiony przez prokuratora Piotra Woźniaka, szefa zespołu śledczego badającego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, zawiera listę 26 przestępstw, które miał popełnić Zbigniew Ziobro. Najpoważniejszy z nich to zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała na celu popełnianie przestępstw o charakterze urzędniczym i korupcyjnym. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi, że wykorzystywał swoje stanowisko i uprawnienia do łamania prawa.

Główne zarzuty dla Ziobry dotyczą wydawania podwładnym poleceń, które miały na celu zapewnienie wybranym podmiotom dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, z pominięciem lub z naruszeniem procedur konkursowych. Prokuratura twierdzi, że Ziobro miał osobiście ingerować w przygotowanie ofert, a także dopuszczać do sytuacji, w której środki publiczne trafiały do podmiotów nieuprawnionych, działając na szkodę interesu publicznego.

Jak przebiegało posiedzenie komisji? Spór o podstawę prawną

Posiedzenie komisji było areną starcia dwóch narracji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronili swojego partyjnego kolegi, argumentując, że wszystkie jego działania związane z Funduszem Sprawiedliwości miały solidną podstawę prawną i mieściły się w granicach jego kompetencji jako ministra. Twierdzili, że dysponowanie środkami funduszu celowego było jego uprawnieniem, a obecne działania prokuratury mają charakter polityczny.

Na te argumenty stanowczo odpowiedział prokurator Piotr Woźniak. Wyjaśnił on, że nikt nie kwestionuje uprawnień ministra do wydatkowania pieniędzy. Sedno sprawy leży gdzie indziej. Prokurator podkreślił, że śledztwo dotyczy sytuacji, w których „konkurs był już ogłaszany pod konkretne podmioty, które miały w tym konkursie wygrać”, co stanowi sedno sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych nie chodziło o realizację celów funduszu, lecz o celowe i świadome faworyzowanie określonych beneficjentów w zamian za korzyści, co wyczerpuje znamiona przestępstwa. Ostatecznie argumentacja prokuratury przekonała członków komisji do poparcia wniosku.

