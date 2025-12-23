Specjalne życzenia dla czytelników "SE" od pary prezydenckiej Marty i Karola Nawrockich, a także od Prymasa Polski!

Zarówno głowa państwa jak i najwyższych przedstawiciel Kościoła Katolickiego pamiętali w tym świątecznym czasie o czytelnikach "Super Expressu". W specjalnych życzeniach Marta i Karol Nawroccy piszą między innymi o nadchodzącej wieczerzy wigilijnej i o poczuciu bezpieczeństwa na nadchodzący rok. Z kolei Prymas Polski zachęca do odważnego i radosnego świadectwa wiary.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego nowego roku składamy Czytelnikom Super Expressu najserdeczniejsze życzenia pokoju, nadziei i wszelkiego dobra. Niech piękna tajemnica Narodzenia Chrystusa umacnia wiarę, wzajemną życzliwość i odpowiedzialność za wspólnotę. Niech wieczerza wigilijna, wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem umacniają rodzinne więzi oraz poczucie bliskości, a świąteczne pojednanie towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. Życzymy Państwu, aby świąteczny czas był momentem wytchnienia i refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze. W zbliżającym się wielkimi krokami nowym roku życzymy Państwu zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wszelkie pomyślności. Marta i Karol Nawroccy
Rodzisz się Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym z nas się stałeś. (Hymn z Liturgii Godzin)
Bóg przychodzi na świat, aby nas zbawić. W blasku tajemnicy Bożego Narodzenia odkrywamy na nowo tę niezwykłą miłość Boga, która rozprasza ciemności tego świata i obdarza serca światłem nadziei.
W rozpoczynającym się Roku Duszpasterskim Uczniowie – misjonarze niech światło płynące z Betlejem prowadzi nas do odważnego i radosnego świadectwa wiary - w rodzinach, wspólnotach parafialnych wszędzie tam, gdzie Bóg stawia nas każdego dnia.
Na czas świętowania Bożego Narodzenia życzę wiele radości i pokoju! Niech Nowonarodzony darzy wszelkimi łaskami w Nowym Roku 2026!
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski