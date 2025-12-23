Specjalne życzenia dla czytelników "SE" od pary prezydenckiej Marty i Karola Nawrockich, a także od Prymasa Polski!

Rodzisz się Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym z nas się stałeś. (Hymn z Liturgii Godzin)

Bóg przychodzi na świat, aby nas zbawić. W blasku tajemnicy Bożego Narodzenia odkrywamy na nowo tę niezwykłą miłość Boga, która rozprasza ciemności tego świata i obdarza serca światłem nadziei.

W rozpoczynającym się Roku Duszpasterskim Uczniowie – misjonarze niech światło płynące z Betlejem prowadzi nas do odważnego i radosnego świadectwa wiary - w rodzinach, wspólnotach parafialnych wszędzie tam, gdzie Bóg stawia nas każdego dnia.

Na czas świętowania Bożego Narodzenia życzę wiele radości i pokoju! Niech Nowonarodzony darzy wszelkimi łaskami w Nowym Roku 2026!

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski