Władysław Frasyniuk uniewinniony! Nie musi płacić wysokiej grzywny

- Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie uniewinnił Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie żołnierzy strzegących granicy.
- Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2021 roku, w której Frasyniuk porównał funkcjonariuszy do „watahy psów” na antenie TVN24.
- Wyrok uchylił wcześniejsze orzeczenie sądu rejonowego, który skazał go na grzywnę 15 tys. zł.
Frasyniuk kontra żołnierze na granicy
Orzeczenie, które zapadło w procesie apelacyjnym, jest prawomocne. Proces toczył się z wyłączeniem jawności.
Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań „znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby”. Chodzi o wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę, która w sierpniu 2021 r. padła na antenie TVN24.
– Słowo „żołnierz” jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział wówczas Frasyniuk.
Sprawa musiała być ponownie rozpoznana
W pierwszej instancji Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Skazał go za ten występek (art. 216 par. 2 kk) na 15 tys. zł grzywny. To drugi proces w tej sprawie. W pierwszym sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Frasyniuk miał też zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W apelacji sąd uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.