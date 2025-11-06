Władysław Frasyniuk uniewinniony! Nie musi płacić wysokiej grzywny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie uniewinnił Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie żołnierzy strzegących granicy.

Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2021 roku, w której Frasyniuk porównał funkcjonariuszy do „watahy psów” na antenie TVN24.

Wyrok uchylił wcześniejsze orzeczenie sądu rejonowego, który skazał go na grzywnę 15 tys. zł.

Frasyniuk kontra żołnierze na granicy

Orzeczenie, które zapadło w procesie apelacyjnym, jest prawomocne. Proces toczył się z wyłączeniem jawności.

Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań „znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby”. Chodzi o wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę, która w sierpniu 2021 r. padła na antenie TVN24.

– Słowo „żołnierz” jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział wówczas Frasyniuk.

Sprawa musiała być ponownie rozpoznana

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Skazał go za ten występek (art. 216 par. 2 kk) na 15 tys. zł grzywny. To drugi proces w tej sprawie. W pierwszym sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Frasyniuk miał też zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W apelacji sąd uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

