Niepokojące nagranie Bidena. Co mu się stało podczas wylotu z Polski?

Joe Biden spędził w Polsce dwa dni, a jego poczynania do samego końca pobytu były pilnie śledzone przez media. Na nagraniu pokazującym, jak prezydent USA wchodzi na pokład samolotu Air Force One widać, jak ten idzie po schodkach, a w pewnym momencie się potyka. Nie upada jednak, bowiem zdążył podeprzeć się rękami, a potem zwinnie idzie dalej. Na koniec macha jeszcze do zebranych na lotnisku i znika we wnętrzu samolotu. Filmik pojawił się w sieci i zaniepokoił wielu internautów, którzy martwią się stanem zdrowia Joe Bidena. Warto przypomnieć, że to już drugi raz, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych potknął się podczas wchodzenia na pokład Air Force One. Co więcej, gdy o 3:00 czasu polskiego wysiadł ze śmigłowca Marine One, który przetransportował go do Białego Domu z bazy w Andrews, nie zdecydował się porozmawiać z dziennikarzami. Poszedł prosto do budynku, a według obserwatorów wyglądał na bardzo zmęczonego.

Joe Biden jest chory?

Internautów zaniepokoiło także nagranie z pierwszego dnia wizyty Joe Bidena w Polsce, gdy ten idzie obok Andrzeja Dudy. Według niektórych przywódca USA idzie na nim bardzo dziwnie. Można znaleźć komentarze po angielsku, w których określa się jego sposób poruszana się jako „niepewny” czy „koślawy”. Część osób odczytuje to jako ukrywaną chorobę Parkinsona. Należy jednak pamiętać, że Joe Biden ma już 80 lat, a długie podróże i stres mogą być bardzo wyczerpujące dla organizmu. Ponadto, każdy porusza się na swój własny sposób i to, co dla niektórych może być niepewnym krokiem, dla innych będzie całkowicie normalne.

Biden falls while walking up the stairs to Air Force One once again.This comes just hours after Twitter users noticed he was walking strange during Poland visit.pic.twitter.com/S4a85rB89x— Collin Rugg (@CollinRugg) February 22, 2023

Kilka minut po godzinie 3:00 czasu polskiego prezydent Joe Biden po podróży do Europy wrócił do Waszyngtonu. Wyraźnie zmęczony wysiadł ze śmigłowca Marine One, który przetransportował go z bazy Andrews. Poszedł prosto do Białego Domu. Nie podszedł do reporterów. @RMF24pl pic.twitter.com/L4O0o4Gli1— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 23, 2023