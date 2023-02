Prezydent Duda w TVN24 ujawnił, o czym rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem

Duda: przemówienie Bidena było skierowane do każdego

Duda powiedział w TVN24, że jest wdzięczny Bidenowi, że wybrał Polskę. - Mógł przecież wybrać inne państwo wschodniej flanki NATO, a wybrał właśnie nasz kraj, więc to też pokazuje, jak dużą wagę przywiązuje do naszego kraju. I swoje przemówienie wygłosił nie gdzie indziej, tylko w Warszawie - dodał.

Pytany, czy ta wizyta i wystąpienie w Warszawie to miał być sygnał dla Polski, sojuszników, dla Rosji, dla świata, Duda zaznaczył, że "to jest prezydent USA, największego mocarstwa na świecie, człowiek, który ma pod swoją wodzą największą armię na świecie i największy potencjał militarny, jaki jest na świecie w jednym kraju". - To nigdy nie jest wystąpienie skierowane tylko do jednego społeczeństwa, tylko do jednego państwa - podkreślił. Dodał, że zawsze jest skierowane do większego grona słuchaczy. - W tym wypadku właściwie było to wystąpienie skierowane do całego świata (…) To było wystąpienie skierowane do każdego - dodał Duda.

Prezydent powiedział, że z wystąpień Bidena najbardziej utkwiły mu dwie rzeczy.

- Pan prezydent powiedział wczoraj w swoim wystąpieniu i dziś znowu to powtórzył, że każda piędź ziemi NATO będzie broniona w przypadku jakiejkolwiek agresji. To twarda gwarancja artykułu 5. powtórzona z całą mocą. W dzisiejszych czasach to nie są żarty. To jest bardzo poważna deklaracja wygłaszana tu właśnie z Warszawy po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch dni, po raz kolejny w ciągu ostatnich 12 miesięcy - podkreślił polski prezydent.

Duda: Zależy nam, żeby USA przekazała nam swoją broń

Prezydent Duda powiedział też, że rozmawiał z prezydentem Bidenem o przekazaniu USA sprzętu wojskowego do Polski. - Zwróciłem się do pana prezydenta Joe Bidena, aby armia amerykańska przemieściła do stworzonych w tym celu specjalnie na terenie Polski miejsc swój sprzęt wojskowy, krótko mówiąc swoją broń po to, żeby wzmocnić potencjał obecności amerykańskiej właśnie w tym ujęciu infrastrukturalnym i ta moja propozycja została z dużą uwagą przyjęta.

Ta propozycja została przyjęta z uwagą. To wzmocni potencjał infrastruktury, a jest łatwiejsze niż zwiększenie liczby żołnierzy. Pytany o przekazanie myśliwców Ukrainie, Duda powiedział, że musi to być wspólna decyzja NATO. Jeśli będzie taka decyzja to przekażemy swoje MIG-i. Polska już przekazała Ukrainie ok. 300 czołgów, dlatego kupujemy Abramsy i południowokoreańskie czołgi - dodał prezydent.

Duda: Biden przekazał mi jeszcze parę swoich sugestii

Opowiedział także o swojej nieoficjalnej rozmowie z prezydentem USA na zakończenie jego wizyty w Polsce. - Pan prezydent przekazał mi jeszcze parę swoich sugestii co do sposobu działania z racji tego, że mówi: pan jest tutaj blisko miejsc, gdzie dzieją się ważne wydarzenia i czasem musicie reagować bardzo szybko - powiedział. Dopytywany, czy były to sugestie, żeby działać ostrzej, bardziej zdecydowanie, czy raczej ostrożniej i mądrzej, odparł, że "to są przede wszystkim sugestie bardzo doświadczonego polityka, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który wiele trudnych politycznych sytuacji już widział, a stoi dzisiaj na czele największego na świecie mocarstwa". - Bardzo mądre sugestie - dodał.

Sonda Wizyta Joe Bidena w Polsce... Sprowokuje Rosję do większej agresji Skłoni Rosję do wycofania się z Ukrainy Nic nie zmieni Inne (napisz w komentarzu) Trudno powiedzieć