Na krótko przed pierwszą rocznicą napaści Rosji na Ukrainę w Kijowie pojawił się z wizytą prezydent USA Joe Biden. Później, już w Warszawie, wygłosił on przemówienie, w której zapewniało niesłabnącym wsparciu dla Ukrainy i potępił działania Rosji. Wielu komentatorów stwierdziło, iż to wyraźny wygnał dla Władimira Putina, że Zachód się nie boi. Z okazji przywódcy Stanów Zjednoczonych w Polsce Andrzej Duda udzielił wywiadu dla stacji CNN, gdzie powiedział, co usłyszał od Wołodymyra Zełenskiego na dzień przed pierwszym atakiem ze strony Rosji. - W przeddzień rosyjskiej inwazji byłem w Kijowie i rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy powiedział mi, że nie wie, czy się jeszcze spotkamy. Dodał również, że "jeśli Putin myśli, iż może kontrolować Ukrainę tak, jak to zrobił z Krymem, to jest w błędzie. Mamy osiem lat doświadczenia wojennego i tysiące ludzi, którzy walczyli na froncie; będziemy walczyć do końca" – przypomniał Andrzej Duda. Włos się jeży na głowie widząc, ze Wołodymyr Zełenski dosłownie przewidział najbliższą przyszłość. Na szczęście jednak do tej pory nic mu się stało, a Ukraina może się bronić i liczyć na wsparcie niemal całego Zachodu.

