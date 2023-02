Dla Czarnka Kopernik ważniejszy od Bidena! Co robił, gdy prezydent USA przemawiał?

Przemysław Czarnek często zadziwia swoimi wypowiedziami na różne tematy, jednak tego chyba nikt się nie spodziewał! Gdy minister został zapytany, czy zbojkotował przemówienie Joe Bidena, udzielił prostej szczerej odpowiedzi. - Absolutnie. Wysłuchałem przemówienia prezydentów. Ale do wtorku mieliśmy Światowy Kongres Kopernikański – mówił polityk w Radiu Zet. Dopytywany, czy Mikołaj Kopernik jest ważniejszy od Joe Bidena, powiedział bez ogródek. - Niestety, zdecydowanie tak, dla nas. 550 urodziny Kopernika, przypadające 19 lutego, z udziałem 5 noblistów w Toruniu, ponad 1000 uczonych z Kanady, USA. Nie po to zapraszaliśmy tak wybitnych ludzi z całego świata, by przekładać kongres. Nawet, jeśli przyjeżdża prezydent Biden – stwierdził. Przemysław Czarnek został także zapytany o nagranie, na którym Jarosław Kaczyński stwierdza rzekomo o słowach Joe Bidena, że „nic nie powiedział”. - Pan prezes nie powiedział tego pod adresem prezydenta Bidena. Pan prezydent Biden powiedział wiele słów, które są niezwykle znaczące dla Polski, Europy, pokoju na świecie. Pan prezes nie mówił pod adresem Joe Bidena. A nawet jeśli mówił, to każdy może mieć swoje zdanie na ten temat – skwitował minister edukacji w Radiu Zet.

