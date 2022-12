Niepokojące doniesienia o pandemii COVID-19 w Polsce. Niedzielski mówi o odwróceniu tendencji

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce pogarsza się. Rośnie liczba zakażeń COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Chodzi o rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19. Wprost nazwał ją odwróconą tendencją - zamiast spadków, mamy wzrost liczby nowych przypadków chorych na COVID-19. - W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z przesileniem, które polega na odwróceniu tendencji - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak zaznaczył, przyrosty zakażeń z tygodnia na tydzień sięgają ok. 20 procent. - Do tej pory mieliśmy do czynienia z systematycznym spadkiem liczby zakażeń, ale również spadkiem liczby hospitalizacji (w związku z COVID-19 – przyp. red). Mniej więcej od półtora tygodnia tendencja się odwróciła i notujemy zarówno wzrost liczby zakażeń, jak i wzrost liczby hospitalizacji. Liczba zakażeń pozostaje nieduża. Dziennie około 450-500 zakażeń, co powoduje, że tygodniowo mamy 3-3,5 tys. zakażeń - podkreślił minister zdrowia.

Niedzielski: Apogeum kolejnej fali koronawirusa w Polsce przed nami

Równocześnie jednak wyraźnie dodał, że apogeum kolejnej fali koronawirusa w Polsce jest dopiero przed nami. - Prowadzimy prace analityczne, które prognozują przebieg kolejnych fal. Apogeum kolejnej fali jest prognozowane na koniec stycznia - mówił szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski zauważył, że nakładają się obecnie dwie fale: COVID-19 i grypy. Od początku września do 30 listopada zanotowano ponad 160 tys. zachorowań na COVID-19, a w tym samym okresie - prawie 1,3 mln zachorowań na grypę. Zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację w szpitalach. Co niepokojące, obłożone są szpitale dziecięce. - Dochodzi do obłożenia na oddziałach pediatrycznych - podał.

Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce rośnie. Czy wrócą obostrzenia?

Czy rosnąca liczba zakażeń COVID-19 oznacza, że grozi nam powrót obostrzeń, jakie znamy z pierwszych lat pandemii? Niedzielski wyraźnie podkreślił, że rząd nie ma planów zniesienia stanu epidemiologicznego. Ale nie ma też sygnałów, by rząd myślał o wdrożeniu ograniczeń czy obostrzeń będących konsekwencją rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju.

Kiedy szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci od 6 miesięcy do 4 lat?

I przekazał dobrą wiadomość: możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Będzie to możliwe od 12 grudnia. Niedzielski poinformował, że do Polski przybyło 504 tys. dawek szczepionek, co wystarczy na zaszczepienie ok. 168 tys. dzieci. Tymczasem populacja tej grupy wiekowej to prawie 2 mln dzieci. - Schemat szczepienia jest trójdawkowy, więc to wystarczy na zaszczepienie blisko 168 tys. dzieci. Oczywiście, w przypadku większego zapotrzebowania dostawy mogą zostać uzupełnione – mówił Niedzielski. Jak wyjaśnił, że pierwsza i druga dawka szczepionki będą podawane w odstępie 3 tygodni, a trzecia po 8 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki.

Jak zarejestrować dziecko na szczepienie przeciw COVID-19?

Rejestracja dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat na szczepienie przeciwko COVID-19 możliwa będzie przez:

Moje IKP,

infolinię 989 czynną codziennie w godzinach od 7.00 do 20.00

lub w punkcie szczepień.

Jaka szczepionka na COVID-19 dla najmłodszych dzieci?

Kwalifikację do szczepienia dzieci na COVID-19 może przeprowadzić jedynie lekarz, także szczepienia będą odbywać się w punktach, gdzie przyjmuje lekarz. Takich punktów jest kraju ok. 7 tys. Szczepienie będzie wykonywane preparatem Comirnaty firmy Pfizer. - Szczepionka ta w zależności od wieku i masy ciała wykonywana jest bądź iniekcją w udo, bądź tradycyjnie w ramię – wyjaśnił Niedzielski.