Niebywały finał inicjatywy Karola Nawrockiego! Tak młodzież bawiła się w Juracie

Pierwsza edycja wydarzenia "Przyszłość.pl", zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, odbyła się w prezydenckiej rezydencji w Juracie, która po raz pierwszy w historii otworzyła się dla młodzieży.

Spotkanie zgromadziło około 800 młodych osób w wieku 18-26 lat, oferując bogaty program obejmujący panele dyskusyjne, koncerty, aktywności sportowe oraz bezpośrednie interakcje z parą prezydencką.

Wydarzenie zakończyło się w niespodziewany sposób, bez realizacji wszystkich zaplanowanych punktów programu, w tym oficjalnego zamknięcia, co było jednym z elementów wskazanych jako wada przez uczestników.

W dniach 29-30 sierpnia bieżącego roku odbyła się premierowa odsłona wydarzenia "Przyszłość.pl", którego pomysłodawcą był prezydent Karol Nawrocki. Gospodarzem dwudniowego zjazdu była prezydencka rezydencja w Juracie, która, według komunikatu kancelarii głowy państwa, "po raz pierwszy w historii" udostępniła swoje tereny dla młodzieży. W spotkaniu wzięło udział blisko 800 Polaków w wieku od 18 do 26 lat, wyselekcjonowanych spośród niemal dwóch tysięcy zgłoszeń. Kryteria wyboru opierały się na analizie informacji zawartych w formularzach aplikacyjnych, w tym zainteresowań kandydatów, jak poinformował rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Uczestnikom zapewniono bezpłatne zakwaterowanie w Gdańsku, zazwyczaj w pokojach dwuosobowych, oraz darmowy transport. Dojazd na miejsce wydarzenia odbywał się katamaranami, kursującymi między portami w Gdańsku i Helu. Ten środek transportu wiązał się jednak z koniecznością wczesnych pobudek – zbiórki zaplanowano na godziny 6.50 w sobotę i 5.10 w niedzielę, z uwagi na ponad dwugodzinny rejs.

Przed wejściem na teren rezydencji uczestnicy musieli przejść szczegółową kontrolę bezpieczeństwa, porównywalną do procedur lotniskowych. Porządku i bezpieczeństwa pilnowali żołnierze, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz policjanci. Prezydencki kompleks, położony między Helem a Juratą, rozciąga się wzdłuż prywatnej plaży, obejmując kilka budynków i las. Charakterystycznym elementem jest wieża widokowa "Panorama". Nie wszystkie obszary rezydencji były dostępne dla uczestników, a większość aktywności odbywała się na zewnątrz.

Program wydarzeń w Juracie

Program "Przyszłość.pl" oferował różnorodne atrakcje. Na głównej scenie wystąpili artyści tacy jak Skolim i raper Kubańczyk, który wyraził zaszczyt z możliwości występu dla prezydenta.

- Mamo, tato mogę powiedzieć, że zagrałem u prezydenta - powiedział artysyta.

Oprócz koncertów, uczestnicy mogli wziąć udział w aktywnościach sportowych, w tym wodnych, takich jak pływanie na deskach SUP, rowerki wodne czy wyścigi kajaków. Ciekawym elementem była gra strategiczna przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, symulująca reakcję na hipotetyczną agresję zbrojną wobec Polski.

Wydarzenie obejmowało również pokazy kulinarne w wykonaniu szefa prezydenckiej kuchni Łukasza Miecznikowskiego oraz Tomasza Leśniaka, kucharza reprezentacji Polski. Odbywały się debaty z ekspertami, spotkanie z młodzieżą polonijną oraz wykład prezentera Przemysława Babiarza zatytułowany "Polski mecz o sukces. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość". Na terenie kompleksu funkcjonowały strefy gastronomiczne, namioty panelowe, a także specjalny namiot Fundacji Marty Nawrockiej "Blisko ludzkich spraw", oferujący darmową kawę.

Udział Karola i Marty Nawrockich

Prezydent Karol Nawrocki oraz jego żona, Marta Nawrocka, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, często wchodząc w interakcje z młodzieżą. Prezydent wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi, podczas której zadeklarował chęć organizacji kolejnej edycji.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie zrobić drugiego spotkania wokół przyszłości kraju - stwierdził.

Pierwsza dama spotkała się z uczestnikami na "rozmowie przy matchy", koncentrując się na kwestiach społecznych i unikając tematów politycznych. Podkreślała wagę "robienia swojego i wiary" we własną siłę, opisując, jak odnaleźć się w nowej roli i nie zatracić siebie w codziennym pędzie. Odbiór tego spotkania był jednak utrudniony z powodu braku nagłośnienia i silnego wiatru.

Para prezydencka wspólnie uczestniczyła w koncercie "Chopin nad Bałtykiem", zasiadając na leżakach wśród uczestników i rozmawiając z nimi przed występem. Obaj wzięli również udział w niedzielnym biegu na 1750 metrów, poprzedzonym wspólną rozgrzewką, podczas której zatańczyli z uczestnikami do utworu "Chocolate". Prezydent i Pierwsza dama, przechadzając się po terenie, pozowali do zdjęć, odpowiadali na pytania i często trzymali się za ręce. W wydarzeniu uczestniczyły także ich dzieci. Na miejscu obecni byli również prezydencki ministrowie, w tym minister Karol Rabenda, który ocenił imprezę jako "fajne wydarzenie".

Finał wydarzenia "Przyszłość.pl" miał niespodziewany przebieg. Chociaż w harmonogramie widniało jeszcze otwarte spotkanie Rady Młodzieży oraz oficjalne zamknięcie na głównej scenie, program zakończył się niedzielną mszą świętą. Około godziny 16 uczestnicy zostali poinformowani o zakończeniu wydarzenia i konieczności udania się do punktów zbiórki, co wywołało pewne zaskoczenie.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z Młodzieżą w Juracie:

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