Lech Wałęsa niesiony na ramionach. Syn pokazał niezwykłe zdjęcie i napisał jedno

Minęło 46 lat od historycznych Porozumień Sierpniowych, a Jarosław Wałęsa uczcił ten kluczowy moment w historii Polski w wyjątkowy sposób.

Polityk opublikował historyczne, archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin "Solidarności", wywołując falę wspomnień.

Odkryj osobiste wspomnienia syna legendarnego przywódcy i zobacz, jak przypomina o dniu, który otworzył drogę do wielkich zmian w kraju.

31 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej opozycji demokratycznej. Dokładnie 46 lat temu, w 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej doszło do podpisania Porozumienia Sierpniowego. Rocznicę przypomniał w mediach społecznościowych Jarosław Wałęsa. Polityk opublikował archiwalne, czarno-białe zdjęcie swojego ojca z czasów narodzin „Solidarności”.

Jarosław Wałęsa wspomina 31 sierpnia 1980 roku

Wpis jest krótki, ale bardzo osobisty.

– Dokładnie 46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, w sali BHP Stoczni Gdańskiej, mój Ojciec, Lech Wałęsa, podpisał Porozumienia Sierpniowe, które otworzyły drogę do wielkich przemian w Polsce! – napisał Jarosław Wałęsa.

Dokładnie 46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, w sali BHP Stoczni Gdańskiej, mój Ojciec, Lech Wałęsa, podpisał Porozumienia Sierpniowe, które otworzyły drogę do wielkich przemian w Polsce! 🇵🇱✌🏻 pic.twitter.com/mMBwBdt1yW— Jarosław Wałęsa (@WalesaJL) August 31, 2026

Do wpisu dołączył historyczną fotografię przedstawiającą Lecha Wałęsę niesionego na ramionach przez tłum.

Porozumienia Sierpniowe zmieniły Polskę

Podpisane 31 sierpnia 1980 roku porozumienie między strajkującymi robotnikami a przedstawicielami władz PRL zakończyło protest w Stoczni Gdańskiej i otworzyło drogę do powstania niezależnych związków zawodowych.

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Jednym z najważniejszych efektów wydarzeń sierpnia 1980 roku było utworzenie NSZZ „Solidarność”. Ruch w krótkim czasie zgromadził miliony członków i stał się symbolem sprzeciwu wobec komunistycznych władz.

Lech Wałęsa był jednym z liderów strajkujących i podpisał porozumienie w imieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

Dzisiejsza rocznica ponownie przywołuje obrazy z tamtych wydarzeń. Jarosław Wałęsa zdecydował się przypomnieć je właśnie poprzez jedno z najbardziej charakterystycznych zdjęć swojego ojca.

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