Lech Wałęsa niesiony na ramionach. Syn pokazał niezwykłe zdjęcie i napisał jedno

- Minęło 46 lat od historycznych Porozumień Sierpniowych, a Jarosław Wałęsa uczcił ten kluczowy moment w historii Polski w wyjątkowy sposób.
- Polityk opublikował historyczne, archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin "Solidarności", wywołując falę wspomnień.
- Odkryj osobiste wspomnienia syna legendarnego przywódcy i zobacz, jak przypomina o dniu, który otworzył drogę do wielkich zmian w kraju.
31 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej opozycji demokratycznej. Dokładnie 46 lat temu, w 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej doszło do podpisania Porozumienia Sierpniowego. Rocznicę przypomniał w mediach społecznościowych Jarosław Wałęsa. Polityk opublikował archiwalne, czarno-białe zdjęcie swojego ojca z czasów narodzin „Solidarności”.
Jarosław Wałęsa wspomina 31 sierpnia 1980 roku
Wpis jest krótki, ale bardzo osobisty.
– Dokładnie 46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, w sali BHP Stoczni Gdańskiej, mój Ojciec, Lech Wałęsa, podpisał Porozumienia Sierpniowe, które otworzyły drogę do wielkich przemian w Polsce! – napisał Jarosław Wałęsa.
Do wpisu dołączył historyczną fotografię przedstawiającą Lecha Wałęsę niesionego na ramionach przez tłum.
Porozumienia Sierpniowe zmieniły Polskę
Podpisane 31 sierpnia 1980 roku porozumienie między strajkującymi robotnikami a przedstawicielami władz PRL zakończyło protest w Stoczni Gdańskiej i otworzyło drogę do powstania niezależnych związków zawodowych.
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Jednym z najważniejszych efektów wydarzeń sierpnia 1980 roku było utworzenie NSZZ „Solidarność”. Ruch w krótkim czasie zgromadził miliony członków i stał się symbolem sprzeciwu wobec komunistycznych władz.
Lech Wałęsa był jednym z liderów strajkujących i podpisał porozumienie w imieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Dzisiejsza rocznica ponownie przywołuje obrazy z tamtych wydarzeń. Jarosław Wałęsa zdecydował się przypomnieć je właśnie poprzez jedno z najbardziej charakterystycznych zdjęć swojego ojca.