Marta Nawrocka z matchą w dłoni! Tak pierwsza dama rozmawiała o Polsce w Juracie [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka rozpoczęła dzień w Juracie od nieformalnego spotkania z młodzieżą, gdzie przy matchy dyskutowano o Polsce z kobiecej perspektywy.

Pierwsza dama, w kobiecym gronie, choć z udziałem panów, omówiła kluczowe kwestie, zaskakując otwartością i bezpośredniością rozmów.

Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego spotkania i dowiedz się, jakie tematy poruszono, aby nie przegapić pełnego obrazu wydarzeń.

Niedziela w Juracie rozpoczęła się dla Marty Nawrockiej od spotkania w zdecydowanie mniej oficjalnej formule. Zamiast wystąpienia zza mównicy pierwsza dama usiadła wśród uczestników „Przyszłość.pl”. Towarzyszyła im matcha, a głównym tematem rozmowy była Polska widziana oczami kobiet.

Zdjęciami ze spotkania Marta Nawrocka podzieliła się w mediach społecznościowych. Widać na nich pierwszą damę siedzącą wśród licznej grupy uczestników i aktywnie włączającą się w dyskusję.

Marta Nawrocka: „Było nas naprawdę dużo”

Pierwsza dama nie kryła zadowolenia z frekwencji. Jak zaznaczyła, tematów do rozmowy nie brakowało.

„Drugi dzień #PrzyszłośćPL rozpoczęłyśmy od matchy i rozmowy o Polsce z kobiecej perspektywy 🍵🇵🇱” – napisała Marta Nawrocka. „Było nas naprawdę dużo, a tematów jeszcze więcej! I choć miało być kobiece spojrzenie, na nasze spotkanie przyszli również panowie - bardzo nas to ucieszyło 😊” – dodała.

Na opublikowanych fotografiach widać, że spotkanie miało swobodną formę. Uczestnicy siedzieli blisko siebie, zadawali pytania i zabierali głos w dyskusji.

Nie tylko oficjalne spotkania w Juracie

Rozmowa z pierwszą damą była jednym z punktów drugiego dnia „Przyszłość.pl”. W Juracie można było spotkać również prezydenta Karola Nawrockiego oraz ministrów jego kancelarii. Program wydarzenia łączy rozmowy o sprawach publicznych z mniej formalnymi aktywnościami.

Sam prezydent w niedzielę postawił również na sport. Karol Nawrocki założył sportowy strój i pobiegł z uczestnikami wydarzenia, a nagranie z trasy pojawiło się na profilu Kancelarii Prezydenta.

DUDEK O POLITYCWE - Prof. Tomasz Słomka