Kaczyński uderza w Morawieckiego. Były premier nie pozostał dłużny

Politycy PiS mierzą się z kolejnymi doniesieniami o swoich kontaktach z Przemysławem Kralem, byłym prezesem Zondacrypto, a media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. J

arosław Kaczyński uderzył w Mateusza Morawieckiego, przypominając jego wypowiedzi o zakazie kryptowalut, na co były premier odpowiedział stanowczo w udostępnionym fragmencie wywiadu.

Wpis Kaczyńskiego szybko skomentował lider Rozwoju Plus, publikując zdjęcie Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który spotkał się z Kralem na Ibizie.

Kaczyński zaatakował Morawieckiemu

Codziennie wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące znajomości polityków PiS z Przemysławem Kralem (46 l.), byłym prezesem Zondacrypto. Pojawiły się nawet spekulacje o nagraniach obciążających polityków największego prawicowego ugrupowania. Nic dziwnego, że atmosfera gęstnieje. Prezes Jarosław Kaczyński zamieścił w serwisie X wpis uderzający w byłego premiera. – Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut mówiłem wielokrotnie, co więcej, zainicjowałem ustawę. Jeśli chodzi o sceptycyzm Morawieckiego, z naszych spotkań go nie pamiętam. Optymizmu też nie – napisał i zamieścił fragment wywiadu dla Radia Zet z maja, gdy PiS złożyło projekt ustawy zakazującej obrotu kryptowalutami.

– „Czy kryptowaluty powinny być w Polsce zakazane?” – padło pytanie. „Nie” – odpowiedział stanowczo Mateusz Morawiecki dziennikarzowi Radia Zet.

Afera Zondacrypto. Są taśmy z politykami PiS. Nowe ustalenia

Riposta byłego premiera

Pod wpisem pojawiły się komentarze, w tym głównego zainteresowanego. – „To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie” – stwierdził lider Rozwoju Plus, publikując zdjęcie Kaczyńskiego z Michałem Moskalem (32 l.). Przypominamy, że Moskal w 2025 r. spotkał się z prezesem Zondacrypto na Ibizie. ABR

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