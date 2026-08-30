Kaczyński uderza w Morawieckiego. Były premier nie pozostał dłużny

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-30 14:10

Afera dotycząca powiązań polityków PiS z upadłą platformą Zondacrypto wywołała nieoczekiwane reakcje. Prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu (58 l.), że ten nie chciał zakazać handlu kryptowalutami. Lider Rozwoju Plus odgryzł się swojemu byłemu szefowi ciętą ripostą.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. O sporze polityków w sprawie kryptowalut przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE, Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
  • Politycy PiS mierzą się z kolejnymi doniesieniami o swoich kontaktach z Przemysławem Kralem, byłym prezesem Zondacrypto, a media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. J
  • arosław Kaczyński uderzył w Mateusza Morawieckiego, przypominając jego wypowiedzi o zakazie kryptowalut, na co były premier odpowiedział stanowczo w udostępnionym fragmencie wywiadu.
  • Wpis Kaczyńskiego szybko skomentował lider Rozwoju Plus, publikując zdjęcie Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który spotkał się z Kralem na Ibizie.

Kaczyński zaatakował Morawieckiemu

Codziennie wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące znajomości polityków PiS z Przemysławem Kralem (46 l.), byłym prezesem Zondacrypto. Pojawiły się nawet spekulacje o nagraniach obciążających polityków największego prawicowego ugrupowania. Nic dziwnego, że atmosfera gęstnieje. Prezes Jarosław Kaczyński zamieścił w serwisie X wpis uderzający w byłego premiera. – Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut mówiłem wielokrotnie, co więcej, zainicjowałem ustawę. Jeśli chodzi o sceptycyzm Morawieckiego, z naszych spotkań go nie pamiętam. Optymizmu też nie – napisał i zamieścił fragment wywiadu dla Radia Zet z maja, gdy PiS złożyło projekt ustawy zakazującej obrotu kryptowalutami.

– „Czy kryptowaluty powinny być w Polsce zakazane?” – padło pytanie. „Nie” – odpowiedział stanowczo Mateusz Morawiecki dziennikarzowi Radia Zet.

Afera Zondacrypto. Są taśmy z politykami PiS. Nowe ustalenia

Riposta byłego premiera

Pod wpisem pojawiły się komentarze, w tym głównego zainteresowanego. – „To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie” – stwierdził lider Rozwoju Plus, publikując zdjęcie Kaczyńskiego z Michałem Moskalem (32 l.). Przypominamy, że Moskal w 2025 r. spotkał się z prezesem Zondacrypto na Ibizie. ABR

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JAROSŁAW KACZYŃSKI
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