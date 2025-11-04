Nie żyje wiceprezydent, który zmienił oblicze Ameryki. Dick Cheney miał 84 lata

Dick Cheney miał 84 lata, zmarł 3 listopada 2025 r.

Był wiceprezydentem USA w czasie zamachów z 11 września 2001 r.

Odpowiadał za decyzje dotyczące wojny z terroryzmem i inwazji na Irak.

Nazywany był „najpotężniejszym wiceprezydentem w historii USA”.

Wcześniej był sekretarzem obrony i szefem personelu Białego Domu.

Polityk, który pociągał za sznurki

Dick Cheney uchodził za jednego z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych polityków Ameryki. W Białym Domu George’a W. Busha pełnił funkcję wiceprezydenta, ale jego rola daleko wykraczała poza formalne obowiązki. To właśnie on był architektem twardej strategii bezpieczeństwa po 11 września, popierał stosowanie tortur wobec podejrzanych o terroryzm i zdecydowanie opowiadał się za interwencją w Iraku.

Jego wpływ na amerykańską politykę był tak duży, że część komentatorów nazywała go „szarą eminencją” Waszyngtonu.

Od Pentagonu po wiceprezydenturę

Zanim trafił do Białego Domu jako zastępca Busha, Cheney był sekretarzem obrony USA w rządzie George’a H.W. Busha, nadzorującym m.in. operację „Pustynna Burza” podczas wojny w Zatoce Perskiej. Wcześniej był też szefem personelu prezydenta Geralda Forda, jednym z najmłodszych w historii.

Cheney zasłynął również jako człowiek, który mimo poważnych problemów z sercem, wielokrotnie przechodził operacje i przeszczep, do końca pozostał aktywny publicznie i politycznie.

Symbol epoki po 11 września

Dla wielu Amerykanów Dick Cheney uosabiał erę walki z terroryzmem, twardej polityki i bezkompromisowych decyzji. Jego polityczne dziedzictwo pozostaje kontrowersyjne, jedni nazywają go patriotą, inni widzą w nim twarz militarnego imperializmu USA.

